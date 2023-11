Auto nuove in Europa: +14% ad ottobre, le EV più delle diesel

Il bilancio delle immatricolazioni auto in Europa continua a mostrare segni di resilienza e crescita, secondo i dati recentemente diffusi da ACEA (l’Associazione europea dei Costruttori) e analizzati dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA). A ottobre 2023, le immatricolazioni totali nei Paesi dell’Unione europea, allargata all’EFTA e al Regno Unito, hanno raggiunto la cifra di 1.039.253 unità, evidenziando un incremento significativo del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le auto elettriche pure continuano la loro ascesa, confermandosi in quota più delle auto diesel vendute.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA AD OTTOBRE 2023

Tra i cinque principali mercati, la Francia ha guidato la classifica a ottobre, con un aumento delle immatricolazioni del 21,9%, seguita dall’Italia (+20%), dalla Spagna (+18,1%), e dal Regno Unito (+14,3%). La Germania, pur mantenendo la prima posizione per volumi di vendita mensili, ha registrato una crescita più contenuta, fermandosi al 4,9%. “Riguardo al dossier Euro 7, abbiamo apprezzato la posizione assunta dal Parlamento UE e confidiamo che negli ultimi negoziati in trilogo, a inizio 2024, si possa proseguire sulla strada di una visione normativa d’insieme, che stimoli la transizione in maniera pragmatica e razionale”, ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA, che ha parlato dell’industria automobilistica anche in un’interessante intervista esclusiva di SicurAUTO.it.

IL RISULTATO DELLE AUTO ELETTRICHE IN EUROPA

Un dato degno di nota è l’ulteriore aumento della quota di mercato delle auto elettriche pure (BEV) a ottobre, che ha superato la quota delle vetture diesel immatricolate nello stesso mese, attestandosi al 15,2%. Questo trend si mantiene anche nei primi dieci mesi del 2023, con la quota BEV al 15,2%, superando il 12,2% delle vetture diesel. Tuttavia, in Italia presenta una differenza marcata, con il diesel che rappresenta ancora il 18% delle immatricolazioni mensili rispetto al modesto 3,9% delle BEV.

IMMATRICOLAZIONI AUTO AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

Nell’area UE+EFTA+UK, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa hanno sperimentato un aumento significativo del 26,1% ad ottobre:

auto BEV e le ibride tradizionali hanno registrato rialzi a doppia cifra, rispettivamente del 30,1% e del 32,9% , rappresentando insieme il 52,5% del mercato.

e le tradizionali hanno registrato rialzi a doppia cifra, rispettivamente del , rappresentando insieme il 52,5% del mercato. auto ricaricabili (BEV e PHEV) hanno raggiunto il 23,8% di quota, con vendite di 153.933 unità ad ottobre e 1.511.390 nei primi dieci mesi del 2023, in crescita del 25,2%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN SPAGNA

La Spagna ha totalizzato 77.892 immatricolazioni a ottobre 2023, evidenziando un incremento dell’18,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nonostante la crescita, il mercato spagnolo rimane in calo del 17% rispetto al periodo pre-pandemia gennaio-ottobre 2019. L’Associazione dei produttori spagnoli (ANFAC) sottolinea che, se la tendenza positiva continuerà nei prossimi mesi, il mercato potrebbe superare le 940.000 unità, un risultato migliore rispetto al 2022, ma ancora lontano dal milione di unità necessarie per sostenere l’occupazione nel settore automobilistico.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN GERMANIA

In Germania, ad ottobre sono state immatricolate 218.959 unità, con una crescita del 4,9%. Nel complesso, nei primi dieci mesi del 2023, le immatricolazioni hanno raggiunto le 2.357.025 unità, segnando un aumento del 13,5%. Tuttavia, gli ordini domestici sono calati del 12% a ottobre e del 21% nel periodo gennaio-ottobre, indicando una sfida nel mercato interno.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN UK

Il mercato automobilistico nel Regno Unito ha totalizzato 153.529 nuove immatricolazioni a ottobre 2023, evidenziando un rialzo del 14,3% rispetto all’anno precedente. Le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito continuano a mantenere un trend positivo, con un incremento del 20,1% e una quota di mercato del 15,6% nel mese di ottobre. La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) sottolinea che, sebbene le vendite per le flotte siano in aumento, è essenziale incoraggiare tutti i consumatori a investire in vetture a zero emissioni per garantire una crescita sostenibile del mercato.