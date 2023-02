Auto nuove in Europa: +11% a gennaio, 1 su 10 è elettrica

Le immatricolazioni di auto nuove in Europa conservano un trend positivo che fa segnare +11,3% secondo i dati dell’Associazione europea dei Costruttori di veicoli. A gennaio 2023 sono state vendute 760.041 auto nuove nell’Unione europea e quasi 1 su 10 è elettrica. Ecco i dati del report in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE GENNAIO 2023 IN EUROPA

Tra i maggiori mercati rappresentativi delle vendite di auto nuove in Europa (circa il 70%), la crescita di immatricolazioni è associata a tutti i major market eccetto la Germania:

Spagna (+51,4%);

(+51,4%); Italia (+19,0%), puoi approfondire qui i dati delle immatricolazioni;

(+19,0%), puoi approfondire qui i dati delle immatricolazioni; Francia (+8,8%);

(+8,8%); Germania (-2,6%).

Secondo i dati pubblicati dall’ACEA, le immatricolazioni di auto elettriche e ibride ricaricabili nell’UE hanno continuato a crescere, raggiungendo rispettivamente quote di mercato di 9,5% e 26,0%. Le auto nuove a benzina sono la scelta più diffusa tra le immatricolazioni in Europa a gennaio con una quota di mercato del 37,9%.

AUTO ELETTRICHE E IBRIDE NUOVE VENDUTE IN EUROPA A GENNAIO 2023

Le immatricolazioni di auto elettriche e ibride non ricaricabili sono aumentate in Europa, a discapito delle ibride Plugin. Le vendite di auto nuove a batteria (BEV) sono aumentate del +22,9%, raggiungendo 71.984 immatricolazioni. Fanno eccezione alcuni dei maggiori mercati come Germania (-13,2%), Svezia (-18,5%) e Italia (-8,7%). Le immatricolazioni di auto ibride non ricaricabili sono aumentate del +22,1% a 197.982 unità, con un trend positivo anche nei quattro maggiori mercati della regione: Spagna (+59,3%), Italia (+24,7%), Germania (+19,0%) e Francia (+12,5%). Il rovescio della medaglia vede le vendite di ibride plug-in (PHEV) in calo del 9,9% a 53.649 unità a gennaio, con le immatricolazioni in Germania diminuite del 53,2%.

AUTO BENZINA E DIESEL NUOVE VENDUTE IN EUROPA A GENNAIO 2023

Le immatricolazioni di nuove auto a benzina in Europa a gennaio hanno registrato un aumento del +12,3%, contribuendo all’espansione della loro quota di mercato al 37,9% (erano il 37,6% nel 2022). La crescita ha riguardato tutti i principali mercati UE:

Spagna (+59,4%);

Italia (+15,5%);

Francia (+11,9%);

Germania (+3,5%).

Al contrario, il mercato delle auto nuove diesel registra con un calo dell’1,6% nonostante un notevole aumento delle immatricolazioni in Italia (+21,4%) e Spagna (+19,0%).