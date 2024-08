Auto nuove in Cina: acquirenti più prudenti con l’acquisto delle ICE

Una nuova indagine sulla soddisfazione dei clienti delle Case auto in Cina condotta da JD Power fa emergere le dinamiche di un mercato sempre più competitivo. Con l’aumento della concorrenza cinese, anche la qualità dei veicoli migliora costantemente rispetto ai precedenti sondaggi. Inoltre, con un focus sempre più incentrato sulle auto a nuova energia, cambia l’approccio all’acquisto dei clienti ICE, che impiegano più di 3 settimane dalla prima visita in concessionaria per concludere la trattativa. Ecco i risultati dell’indagine e quali sono le Marche di auto migliori in Cina.

L’INDAGINE JD POWER SULL’ACQUISTO DELLE AUTO NUOVE IN CINA

Secondo lo studio JD Power 2024 China Sales Satisfaction Index, gli acquirenti di veicoli con motore a combustione interna (ICE) impiegano più tempo per prendere decisioni di acquisto. Segnale forte di una probabile indecisione sulla tipologia o sul Brand. In particolare, la percentuale di acquirenti che impiegano più di tre settimane dalla visita in negozio alla decisione di acquisto è aumentata di cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente, passando dal 18% del 2023 al 23% nel 2024. Secondo JD Power, questo risultato indica una maggiore prudenza e un’analisi più approfondita prima di effettuare un acquisto.

Lo studio si basa sulle risposte di 23.089 proprietari di veicoli in 81 grandi città che hanno acquistato il loro nuovo veicolo tra giugno 2023 e marzo 2024. I dati raccolti sono stati elaborati per valutare la soddisfazione dei clienti relativamente all’esperienza di acquisto.

AUTO NUOVE ICE IN CINA: GLI ACQUIRENTI SONO PIU’ PRUDENTI

Un dato rilevante è l’aumento del tempo medio dalla ricerca di informazioni alla visita in concessionaria, aumentato a 10,4 giorni nel 2024, rispetto agli 8,4 giorni del 2023. Inoltre, la fedeltà degli acquirenti di veicoli ICE è risultata in calo, con solo il 65% che ha acquistato il modello o il marchio inizialmente pianificato, una variazione di otto punti percentuali rispetto all’anno scorso.

“La rapida crescita del mercato dei veicoli a nuova energia nel 2024 ha creato sfide significative per le case automobilistiche tradizionali”, ha affermato Ann Xie, direttore generale della consulenza per la vendita al dettaglio digitale presso JD Power China. “I potenziali acquirenti impiegano più tempo a decidere, il che mette più pressione sui servizi di vendita.”

I MARCHI DI AUTO CINESI MIGLIORANO VELOCEMENTE: LA CLASSIFICA JD POWER

La soddisfazione complessiva per l’acquisto delle auto nuove in Cina ha registrato un aumento, con un punteggio medio salito a 761 su una scala di 1.000 punti, sei punti in più rispetto al 2023, mentre i marchi premium e di massa hanno registrato punteggi di soddisfazione rispettivamente di 767 e 759 punti. JD Power evidenzia che il vantaggio dei marchi premium si è ridotto da 13 a 8 punti rispetto all’anno precedente.

I marchi nazionali cinesi sono migliorati di più rispetto alla precedente indagine, con un punteggio di soddisfazione delle vendite complessivo salito a 758, un incremento di 15 punti rispetto al 2023. Tra gli altri segmenti, i marchi giapponesi (764 punti) hanno superato i marchi tedeschi (762 punti), mentre i marchi americani (758 punti) sono scesi al di sotto della media del settore per la prima volta.

Nella classifica dei marchi premium, Audi (772) si posiziona al primo posto, seguita da BMW (770) e da Land Rover e Porsche, entrambe con 768 punti.

Tra i marchi del mercato di massa, GAC Honda guida la classifica con 776 punti, seguita da GAC Toyota (771) e Dongfeng Honda (769). Chery si posiziona al primo posto tra i marchi nazionali cinesi con un punteggio di 761, mentre CHANGAN e FAW Hongqi seguono a pari merito con 760 punti ciascuno.