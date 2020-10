Auto Europa 2021: le 7 finaliste in gara

Le migliori auto europee secondo i giornalisti italiani si contendono il premio Auto Europa 2021: ecco quali sono i modelli candidati

Sono 7 le finaliste candidate al premio Auto Europa 2021. Il riconoscimento assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive sarà assegnato in diretta streaming per l’emergenza Coronavirus. In occasione della cerimonia di assegnazione del premio per le auto “tradizionali”, sarà incoronata anche l’auto con miglior design, prestazioni e originalità nella categoria delle vetture sportive. Nella stessa giornata poi si conosceranno anche i 3 top manager di talento del settore Automotive.

AUTO EUROPA 2021: LE FINALISTE

La cerimonia “Auto Europa 2021” incoronerà il prossimo 31 ottobre 2020 con votazione telematica e diretta streaming l’auto migliore secondo il premio UIGA. La selezione delle candidate vede in lizza 7 vetture tradizionali:

– Bmw Serie 1;

– Ford Puma;

– Hyundai i20;

– Kia XCeed;

– Peugeot 2008;

– Renault Captur;

– Volkswagen Golf.

LE AUTO SPORTIVE IN GARA

Per le supercar invece ci sarà una premiazione basata sul design. Le candidate in questa categoria sono la Ferrari SF90, la Lamborghini Huracán Evo RWD e la McLaren GT. Queste si contenderanno i riconoscimenti dedicati a design, prestazioni e originalità che saranno assegnati dalle Giurie Tecnica e Opinion Leader per la speciale classifica “Vetture Sportive”. “Stiamo vivendo un momento particolare anche nel settore automotive – ha dichiarato Gaetano Cesarano, presidente dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive – anche per questo motivo abbiamo pianificato l’elezione Auto Europa 2021 mediante un programma dedicato”. A partire da questa edizione si adotta un nuovo metodo di votazione: in affiancamento alla Giuria Tecnica composta dai Soci UIGA, è previsto il coinvolgimento di una Giuria di Opinion Leader e di una Giuria Popolare. Insieme esprimeranno la propria preferenza mediante voto elettronico sulla base delle diverse percentuali di riferimento.

PREMIO TOP MANAGER AUTOMOTIVE 2021

In occasione della premiazione dell’Auto Europa 2021 sarà anche assegnata la “Tartaruga d’argento” -simbolo della UIGA – a 3 manager del settore automotive. Il premio sarà consegnato ai manager che si sono distinti quest’anno per impegno e professionalità, raggiungendo importanti risultati che hanno contribuito in maniera determinante all’immagine del nostro Paese, spiega l’UIGA.