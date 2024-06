Auto cinesi elettriche e Ibride, sono affidabili? L’indagine JD Power

Le auto nuove cinesi in vendita in Europa aumenteranno sempre di più, al netto dei dazi che saranno chiariti dopo le elezioni europee. Ma quanto sono affidabili secondo i clienti locali? Il sondaggio JD Power China New Energy Vehicle–Automotive Performance, Execution and Layout (NEV-APEAL) ha messo in luce i progressi dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina. Attraverso le risposte dei clienti, i ricercatori hanno potuto stabilire quanto realmente sono apprezzate le auto in Cina e quali sono le caratteristiche migliori o peggiori.

L’INDAGINE DI J.D. POWER SULLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI CINESI

Lo studio NEV-APEAL di JD Power ha valutato il livello di soddisfazione dei proprietari di NEV attraverso 45 caratteristiche distribuite in 11 categorie, che includono aspetti come l’esterno, l’interno, la performance, il comfort di guida e l’esperienza di ricarica. L’indagine del 2024 si basa sulle risposte di 9.937 proprietari in 81 città cinesi che hanno acquistato il loro veicolo tra giugno 2023 e gennaio 2024. Lo studio comprende 105 modelli di 48 marchi diversi.

PRO E CONTRO DELLE AUTO CINESI ELETTRICHE E IBRIDE PLUG-IN

Con un punteggio medio di 789 su 1.000 punti, i NEV cinesi hanno registrato un miglioramento di 13 punti rispetto al 2023. Tra le categorie esaminate:

il risparmio di carburante e l’autonomia di guida hanno visto l’aumento più significativo, salendo di 16 punti a 796;

hanno visto l’aumento più significativo, salendo di 16 punti a 796; la crescente attenzione alla sicurezza dei NEV è riflessa nell’aumento di 1,5 punti percentuali, raggiungendo l’8,4%;

dei NEV è riflessa nell’aumento di 1,5 punti percentuali, raggiungendo l’8,4%; la soddisfazione per gli esterni auto è aumentata a 818 punti, con un incremento di 11 punti rispetto all’anno precedente. I colori personalizzati guadagnano popolarità, con il 26% dei proprietari che li preferiscono ai colori tradizionali;

è aumentata a 818 punti, con un rispetto all’anno precedente. I guadagnano popolarità, con che li preferiscono ai colori tradizionali; l’esperienza di ricarica è migliorata notevolmente, con un incremento di 14 punti rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’efficienza della ricarica lenta rimane il fattore con il punteggio più basso, con un tempo medio di ricarica di 7,1 ore nel 2024, rispetto alle 7,6 ore del 2023;

“I marchi internazionali hanno fatto rapidi progressi”, ha affermato Elvis Yang, general manager of auto product practice presso J.D. Power China. “L’ansia da autonomia dei proprietari diminuisce, e si concentrano sempre più sulla sicurezza e sull’esperienza di guida. Gli OEM dovrebbero comprendere le esigenze dei proprietari ed evitare l’omogeneizzazione dei prodotti per creare prodotti esclusivi”.

AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN MIGLIORI IN CINA

I modelli di auto cinesi che si posizionano più in alto nei rispettivi segmenti dell’indagine JD Power sono:

auto BEV piccole: BYD Seagull

auto BEV compatte: Geometry A Pro e Volkswagen ID.3

SUV BEV compatti: BYD Yuan Plus

auto BEV di medie dimensioni: NIO ET5/ET5T e Tesla Model 3

SUV BEV di medie dimensioni: Volkswagen ID.4 Crozz

BEV grande: ZEEKR 001

BEV premium: NIO ES6

auto PHEV del mercato di massa: BYD Han PHEV e DEEPAL SL03

SUV PHEV del mercato di massa: AITO M5

Ecco le classifiche auto complete. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.