Auto a benzina: 10 modelli sotto i 20.000 euro con gli incentivi

Il mercato dell’auto va a rilento ma ci sono lo stesso buone occasioni per portarsi a casa una vettura a costi accettabili. E questo nonostante l’incredibile aumento medio dei prezzi di listino che in soli quattro anni è schizzato da 21.000 euro a 28.800 euro, una cosa fuori dal mondo. Tuttavia, sfruttando gli incentivi auto, si possono acquistare delle buone auto a benzina Euro 6 pagandole meno di 20.000 euro. Scopri con noi i 10 modelli più interessanti.

INCENTIVI AUTO PER LE VETTURE A BENZINA

Lo schema dell’Ecobonus auto 2024 partito lo scorso 3 giugno prevede per i motori termici una dotazione di 402 milioni di euro, destinata solo alle persone fisiche. L’importo degli sconti è di 3.000 euro se si rottama contestualmente un veicolo Euro 0, 1 o 2, di 2.000 euro se si rottama un veicolo Euro 3 e di 1.500 euro se si rottama un veicolo Euro 4. I contributi sono riservati all’acquisto di auto nuove di fabbrica, anche in leasing, purché rientranti nella fascia di emissioni da 60 a 135 g/km.

L’auto da avviare alla rottamazione deve risultare intestata all’acquirente della nuova (o a un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi. Contestualmente c’è l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato con gli incentivi 2024 per almeno 12 mesi. Stabilito invece in 270 giorni il termine massimo per immatricolare la vettura prenotata.

10 AUTO A BENZINA CHE COSTANO MENO DI 20.000 CON GLI INCENTIVI

Avvertenza: in questa lista non inseriremo le auto a benzina che costano meno di 20.000 euro come prezzo di listino standard, ma quelle su cui è possibile risparmiare approfittando del contributo massimo degli incentivi auto 2024, ossia 3.000 euro. Ovviamente non sono compresi eventuali altri sconti applicati dalle case automobilistiche.

Skoda Fabia

La berlina Skoda Fabia 1.0 MPI Evo 59KW Selection da 80 CV/59 kW, con consumo medio di 5,2 l/100 km e 113 g/km di emissioni di CO2, costa 20.250 euro, e quindi con 3.000 di sconto degli incentivi si può avere all’ottimo prezzo di 17.250 euro. Anche gli allestimenti 1.0 TSI Evo 70KW Selection, 1.0 MPI Evo 59KW Young Edition, 1.0 MPI Evo 59KW Style, 1.0 TSI Evo 85KW Selection, 1.0 TSI Evo 70KW Young Edition, 1.0 TSI Evo 70KW Style e 1.0 MPI Evo 59KW Monte Carlo costano meno di 20.000 euro applicando 3.000 euro di incentivi.

Hyundai i20

Come pagare la city car Hyundai i20 molto meno di 20.000 euro senza dover necessariamente scegliere la versione base? Semplice, applicando lo sconto di 3.000 euro degli incentivi auto che ti permetteranno di pagare l’allestimento 1.2 MPI 79cv ConnectLine da 20.450 euro soltanto 17.450 euro. Per questo modello la casa stima un consumo di benzina di 5,4 l/100 km e 122 g/km di emissioni di CO2. Anche gli allestimenti 1.0 T-GDI 100cv ConnectLine e 1.2 MPI 79cv N-Line possono costare meno di 20.000 euro applicando il medesimo sconto.

Peugeot 208

Se il prezzo pieno della berlina Peugeot 208 Style Puretech 75 S/S (5.4 l/100 km di consumi e 120 g/km di CO2) è di 20.470 euro, con il contributo dell’Ecobonus di 3.000 euro si abbassa a 17.470 euro. Usufruendo dello stesso sconto, scendono sotto il 20.000 euro anche le versioni Style PureTech 100 S/S e Allure PureTech 100 S/S.

Opel Corsa

Opel Corsa è sempre un’ottima scelta per chi cerca una berlina compatta utile sia in città che fuori porta. E grazie all’Ecobonus non è neppure così cara: le interessanti versioni 1.2 100cv GS MT6, 1.2 100cv Edition AT8 e 1.2 100cv GS AT8, che a prezzo pieno costerebbero più di 20.000 euro, con i 3.000 euro di contributo statale scendono tutte sotto questa soglia, diventando quasi economiche.

Kia Stonic

Con i 3.000 euro del contributo massimo degli incentivi auto 2024 per le vetture a benzina, si riesce a far scendere il prezzo del crossover Kia Stonic 1.2 MPI Urban da 20.950 a 17.950 euro. L’auto consuma 5,8 litri ogni 100 km ed emette 131 g/km di CO2. Anche l’allestimento 1.2 MPI Style può scendere sotto la nostra cifra di riferimento.

Seat Ibiza

Pensi che la classicissima berlina Seat Ibiza a benzina costi troppo? Prova allora a limare il prezzo di listino delle versioni 1.0 Eco TSI 70KW Style e 1.0 Eco TSI 70KW Black Edition, entrambe in vendita a 21.000 euro, che con gli incentivi si possono avere a 18.000 euro. Ambedue consumano 5,1 l/100 km ed emettono 117 g/km di CO2. Con 3.000 euro di sconto scendono sotto i 20.000 euro anche le versioni 1.0 Eco TSI 85KW Style, 1.0 Eco TSI 70KW Business e 1.0 Eco TSI 85KW Business.

Hyundai Bayon

Gli incentivi 2024 ti danno la grande opportunità di comprare l’urban suv Hyundai Bayon nell’allestimento 1.2 MPI 84cv Exclusive a ‘soli’ 18.750 euro invece che al prezzo pieno di 21.750 euro. L’auto consuma 5,6 litri ogni 100 km, emissioni di CO2 a 127 g/km. Con l’Ecobonus puoi pagare meno di 20.000 euro anche se scegli i nuovi modelli 1.2 MPI 79cv Xtech e 1.2 MPI 79cv Xline.

Seat Arona

Se cerchi un Suv economico devi senz’altro prendere in considerazione la Seat Arona 1.0 Eco TSI 70kW Reference, che costa 21.650 euro ma che con lo sconto dell’Ecobonus puoi avere a 18.650 euro. Auto da 95 CV / 70 kW di potenza, consuma 5.5 l/100 km di benzina ed emette 124 g/km di CO2.

Mazda 2

Pensi che la city car sportiva Mazda 2 sia fuori dalla tua portata? Anche senza farti i conti in tasca possiamo dirti che non è proprio così, specialmente se puoi beneficiare dei 3.000 euro di sconto degli incentivi auto. L’allestimento 1.5 Skyactiv-G 75cv Homura da 22.050 euro puoi pagarlo infatti 19.050, un prezzo quasi stracciato per una macchina di questo genere. Che tra l’altro consuma (4,8 l/100 km) e inquina (109 g/km) molto meno delle altre vetture a benzina.

Renault Captur

Arrivato sul mercato da pochi mesi, il suv francese Renault Captur è un’ottima scelta per chi cerca una vettura spaziosa, confortevole e innovativa. Normalmente l’allestimento Evolution TCe 90 costerebbe 22.800 euro, ma potendo beneficiare dei 3.000 euro degli incentivi si può acquistare a 19.800 euro. Buoni i dati su consumi ed emissioni, considerando la potenza dell’auto: 5,9 l/100 km e 133 g/km.