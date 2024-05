Audi RS4 Avant: l’esuberante edizione speciale per i 25 anni

Audi RS4 Avant è uno dei modelli che nella lunga storia delle quattro ruote ha contribuito a cambiare il paradigma delle station wagon che, anche grazie a lei, hanno potuto elevarsi al grado di vere sportive. Sono passati già venticinque anni dal debutto ufficiale della versione originale, una pioniera del settore, e per questo motivo il costruttore tedesco ha deciso di omaggiarla con una versione speciale dell’attuale generazione: la Audi RS4 Avant edition 25 years. Non esiste un modo migliore di festeggiare un compleanno così importante.

EDIZIONE SPECIALE PER L’AUDI RS4 AVANT

La nuova Audi RS4 Avant edition 25 years rende omaggio alla capostipite di questa dinastia, e da quest’ultima ha cercato di estrapolare alcune caratteristiche specifiche per farle sue. Oltre ai richiami estetici evidenti, a partire dal colore evocativo della carrozzeria in un giallo sgargiante, è la filosofia che siede dietro a questa vettura che è paragonabile a quella dell’origine. Un concentrato di fine tecnica per dare al pubblico un veicolo che sappia abbinare tecnologia, performance e comfort. Questa edizione speciale ha – forse – l’unica pecca di avere una produzione limitata da appena 250 esemplari. Poco male, perché questo fattore ne aumenterà il valore collezionistico e la renderà ancora più “speciale”.

IL MOTORE DELLA NUOVA AUDI RS4 AVANT

La nuova Audi RS4 Avant edition 25 years ha qualche colpo importante da sparare, infatti il motore V6 2.9 TFSI biturbo è in grado di erogare 470 CV e 600 Nm di coppia: 20 CV in più rispetto all’unità appannaggio della versione RS standard. Il gruppo propulsore viene abbinato al cambio tiptronic a otto rapporti, per garantire tempi d’innesto ridotti, e che consente alla familiare Audi Sport di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Un risultato decisamente migliore rispetto a quello della versione standard.

IL COMPARTO TECNICO DELLA NUOVA AUDI RS4 AVANT

La nuova familiare di Audi RS4 Avant sfoggia un comparto tecnico molto importante, a cominciare dagli ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. Questi permettono di ridurre l’altezza da terra di 10 mm rispetto alla versione RS standard, mentre agendo sulle ghiere è possibile ribassare ulteriormente l’assetto di 10 mm. Al maggior precarico delle molle si accompagna la specifica taratura del differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell’agilità dell’auto. Tramite il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, il conducente può cambiare la strategia d’azione del differenziale sportivo.

A livello telaistico, complici i bracci di controllo inferiori delle sospensioni più rigidi, la campanatura negativa (camber) è cresciuta di 2 gradi, cosa che permette di avere una tenuta in curva di tenore più elevato. Infine, il sottotelaio d’irrigidimento al retrotreno garantisce una maggiore reattività nei trasferimenti di carico. Quanto alla trazione integrale permanente quattro, il differenziale centrale autobloccante beneficia di un setting specifico volto a privilegiare la ripartizione della spinta verso l’assale posteriore.

L’ESTETICA DELLA NUOVA AUDI RS4 AVANT

La nuova Audi RS4 Avant edition 25 years vuole distinguersi anche a livello estetico, per questo motivo sono stati scelti per lei dettagli come:

cornici dei cristalli in nero lucido;

vetri posteriori oscurati ;

; specifico inserto nero in corrispondenza dei gruppi ottici posteriori;

gli anelli e le scritte Audi in total black;

i proiettori Audi Matrix LED bruniti.

L’assenza delle barre al tetto conferisce all’auto una silhouette ancora più dinamica, mentre la scritta “RS 4 edition 25 years” lungo la superficie vetrata tra i montanti C e D richiama l’esclusività del modello. Gli interni sono caratterizzati da cuciture in giallo, che si ritrovano anche nella corona del volante, nei braccioli e nella console in Alcantara. I sedili a guscio RS con schienali in carbonio sono rivestiti in pelle nera e microfibra Dinamica. In alternativa al volante in pelle è possibile optare per la corona in pelle scamosciata Audi exclusive con marcatura centrale. Prezzo a partire da 160.000 euro.