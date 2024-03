Audi Q6 e-tron 2024: dimensioni, autonomia e prezzi

La Nuova Audi Q6 e-tron 2024 è una delle principali novità di quest’anno per la gamma della casa dei quattro anelli. Si tratta di un nuovo SUV elettrico che va ad occupare il segmento D del mercato, diventando un nuovo riferimento per Audi che ha definito il progetto come “un salto tecnologico per la mobilità elettrica premium“. Il nuovo modello arriverà nelle concessionarie tra pochi mesi. Vediamo le caratteristiche della Nuova Audi Q6 e-tron 2024.

AUDI Q6 E-TRON 2024; DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

La Nuova Audi Q6 e-tron 2024 è il primo modello della casa dei quattro anelli ad essere stato sviluppato a partire dalla piattaforma PPE, con architettura da 800 Volt, la stessa su cui il Gruppo Volkswagen ha realizzato la Nuova Porsche Macan. Si tratta di un SUV di segmento D che, nelle linee, riprende le caratteristiche delle recenti produzioni del marchio tedesco. Le dimensioni della Audi Q6 e-tron 2024 sono:

4,77 metri di lunghezza

di lunghezza 1,99 metri di larghezza

di larghezza 1,65 metri di altezza

di altezza 2,89 metri di passo

di passo 526 litri di capacità di carico che possono diventare 1.529 litri

Da notare che il nuovo SUV di Audi può contare su un pacchetto di ADAS completo, con sistemi di Livello 2 per l’assistenza alla guida.

AUDI Q6 E-TRON 2024: INTERNI

All’interno dell’abitacolo, la Nuova Audi Q6 e-tron 2024 propone un doppio display curvo con strumentazione digitale da 11,9 pollici e pannello centrale per l’infotainment da 14,5 pollici. Entrambi i display sono dotati di tecnologia OLED. A completare la plancia c’è l‘head-up display con funzione di realtà aumentata e un display polarizzato per il passeggero. A gestire il sistema di infotainment c’è il sistema operativo Android Automotive OS. C’è il supporto ai comandi vocali con l’integrazione del nuovo Audi Assistant a base di IA. Da notare anche l’impianto Bang&Olufsen con 20 diffusori da 830 Watt.

AUDI Q6 E-TRON 2024: MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA

La Nuova Q6 e-tron 2024 arriverà sul mercato in due varianti, entrambe dotate di trazione integrale:

il modello entry level, Q6 , ha una potenza complessiva di 387 CV e e 535 Nm con una batteria da 79 kWh

, ha una potenza complessiva di e e con una batteria da il modello top di gamma, SQ6, ha una potenza complessiva di 516 CV e 820 Nm con una batteria da 95 kWh

La versione base della Q6 e-tron ha una velocità massima di 210 km/h con uno 0-100 km/h completato in 5,9 secondi. Per la SQ6, la velocità massima arriva a 230 km/h con uno 0-100 km/h completato in 4,3 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia della Audi Q6 e-tron, i dati dichiarati da Audi, per il ciclo WLTP, sono di 625 chilometri per il modello entry level Q6 e di 585 chilometri per la versione SQ6. Da segnalare il supporto alla ricarica rapida in corrente continua con potenza fino a 270 kW (di serie) che permette di ottenere fino a 255 chilometri di autonomia in appena 10 minuti di ricarica. C’è anche la possibilità di ricarica in corrente alternata fino a 11 kW (dopo il lancio, sarà possibile arrivare a 22 kW).

AUDI Q6 E-TRON 2024: PREZZI E USCITA

La Nuova Audi Q6 e-tron si prepara al debutto in Italia. La casa tedesca ha già anticipato il debutto nelle concessionarie del nuovo SUV elettrico per il prossimo mese di luglio 2024. Da segnalare, inoltre, che sono stati svelati anche i prezzi di partenza:

Q6 e-tron: 79.500 euro

SQ6 e-tron: 97.200 euro

L’apertura degli ordini per il mercato italiano è programmata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile (Audi fornirà maggiori informazioni a breve).