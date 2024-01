Porsche Macan elettrica: dimensioni, prezzo e uscita

Come annunciato nei giorni scorsi, Porsche ha svelato in via ufficiale la Nuova Porsche Macan elettrica. Si tratta dell’attesa nuova generazione del SUV di segmento D della casa tedesca che, in questa sua nuova evoluzione, sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica a zero emissioni, affiancando per i prossimi anni il modello attuale, per poi sostituirlo, sostenendo la transizione elettrica della casa tedesca. Vediamo i primi dettagli ufficiali sulla Nuova Porsche Macan 2024 considerando prezzo e data di uscita, motori, autonomia e design.

PORSCHE MACAN 2024: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

La Nuova Porsche Macan elettrica è pronta a conquistare il mercato. Il modello è, a tutti gli effetti, un SUV di segmento D, leggermente più grande della versione precedente ma in linea con le misure delle dirette concorrenti. Le dimensioni della Porsche Macan elettrica sono:

lunghezza: 4,784 metri (+6 cm rispetto al modello precedente)

(+6 cm rispetto al modello precedente) larghezza: 1,938 metri

altezza: 1,622 metri

passo: 2,893 metri (+8,6 cm rispetto al modello precedente)

(+8,6 cm rispetto al modello precedente) bagagliaio: 540 litri

Il design del nuovo SUV di casa Porsche riprende le recenti produzioni della tedesca come la Porsche Panamera 2024, con diverse novità rispetto al modello precedente. I fari anteriori sono ora divisi su due livelli mentre nella parte posteriore viene ripreso lo stile della Porsche Taycan, attuale riferimento della gamma elettrica della casa tedesca, con i fari a LED uniti da una linea continua che “taglia” orizzontalmente tutta la scocca. In termini di forme, invece, la Nuova Porsche Macan elettrica ricorda più un SUV Coupé che un SUV tradizionale, con il posteriore leggermente allungato che contribuisce ad accrescere la linea sportiva.

GLI INTERNI DELLA PORSCHE MACAN 2024

L’abitacolo interno della Nuova Porsche Macan elettrica si caratterizza per uno stile ricercato, in linea con gli standard degli altri modelli Porsche. La casa tedesca, seguendo i trend del mercato, ha puntato molto sulla tecnologia, realizzando una plancia con tre display. Il SUV, infatti, integra:

un display da 12,6 pollici per la strumentazione digitale

per la strumentazione digitale un display da 10,9 pollici per l’infotainment, posizionato al centro della plancia

per l’infotainment, posizionato al centro della plancia un display da 10,9 pollici installato lato passeggero; il display non è visibile dalla postazione del conducente

A gestire l’infotainment c’è Android Automotive. C’è anche l’head-up display con funzione di realtà aumentata. Sotto il display dell’infotainment, inoltre ci sono le bocchette dell’areazione, affiancate da alcuni tasti a sfioramento, con feedback aptico, per la gestione delle varie funzioni.

PORSCHE MACAN ELETTRICA: MOTORE E AUTONOMIA

La Nuova Porsche Macan 2024 è disponibile in due versioni per quanto riguarda il motore. A disposizione dei clienti troviamo:

la Macan 4 con motore da 407 CV e 650 Nm ; questa versione ha uno 0-100 km/h di 5,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h

con motore da e ; questa versione ha uno e una velocità massima di la Macan Turbo con motore da 639 CV e 1.130 Nm; questa versione ha uno 0-100 km/h di 3,3 secondi e una velocità massima di 260 km/h

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, la Porsche Macan elettrica integra un pacco batterie da 100 kWh lordi (95 kWh netti), composto da dodici moduli e prodotto da CATL. Ecco i dati ufficializzati da Porsche:

la Macan 4 può percorrere fino a 613 chilometri nel ciclo WLTP

può percorrere fino a nel ciclo WLTP la Macan Turbo può percorrere fino a 591 chilometri nel ciclo WLTP

La ricarica è possibile fino a un massimo di 270 kW in corrente continua (bastano 21 minuti per passare dal 10% all’80% di carica) e di 11 kW in corrente alternata.

I PREZZI DELLA PORSCHE MACAN ELETTRICA

La Nuova Porsche Macan elettrica è già ordinabile nelle concessionarie di casa Porsche, con le prime consegne previste, però, soltanto per la metà del 2024. Inizialmente, il SUV sarà disponibile in due versioni:

la Macan 4 ordinabile con prezzi da 88.187 euro

ordinabile con prezzi da la Macan Turbo ordinabile con prezzi da 121.242 euro

La gamma potrebbe ampliarsi nel corso dei prossimi mesi.