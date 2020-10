Alfa Romeo Stelvio: SUV dell’anno 2020 in Germania

L’Alfa Romeo Stelvio è SUV dell’anno 2020 in Germania: ecco come ha sbaragliato gli 11 candidati al titolo

L’Alfa Romeo Stelvio supera i SUV tedeschi nelle valutazioni della stampa in Germania. Il SUV Alfa Romeo ha sbaragliato la concorrenza tra altri 11 candidati al titolo. Ecco perché in Germania l’Alfa Romeo Stelvio è SUV dell’anno 2020.

ALFA ROMEO STELVIO SUV DELL’ANNO 2020

ll modello di punta della gamma Alfa Romeo Stelvio vince il contest della rivista Auto Zeitung. Si tratta chiaramente dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che si conferma davanti ai modelli dei principali brand tedeschi e inglesi. L’Alfa Romeo Stelvio 2020 nella più potente delle versioni contraddistinta dall’iconico Quadrifoglio, si aggiudica un riconoscimento già ottenuto due anni fa. La rivista automobilistica Auto Zeitung ha infatti nuovamente nominato il modello top di gamma “SUV dell’anno”. L’Alfa Stelvio Quadrifoglio ha avuto la meglio su 11 concorrenti, tra cui i più potenti SUV dei principali brand tedeschi, italiani e inglesi.

IL MOTORE DELL’ ALFA STELVIO QUADRIFOGLIO

Il motore V6 bi-turbo a benzina da 510 CV, ha sicuramente contribuito alla nomina dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Non è un segreto che automobilisti e professionisti del volante vanno sul “Ring” a sfidare il tempo in sicurezza. E in questo l’Alfa Stelvio non ha deluso i giornalisti in Germania: da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 283 km/h. Ma oltre le prestazioni ci sono il comfort e la sicurezza di guida. La maneggevolezza e l’agilità della Stelvio – spiega Alfa Romeo – sono frutto delle sospensioni attive a controllo elettronico (AlfaTM Active Suspension) e del selettore AlfaTM D.N.A. Pro Dynamic Driving Control. A questo si aggiunge la modalità performante “Race”, l’impianto frenante ad alte prestazioni rispetto alla versione “normale”, la trazione integrale AlfaTM Q4, la distribuzione del peso (50/50) e lo sterzo estremamente diretto.

L’ALFA ROMEO STELVIO CON GUIDA ASSISTITA

I sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara sono praticamente una cornice attorno a tutti questi contenuti. Ma aumentano ulteriormente il piacere della guida, come il cambio automatico a otto velocità con palette a volante. Se l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è il SUV dell’anno 2020 per la seconda volta bisogna cercare le motivazioni proprio tra le sue velleità corsaiole. Al suo debutto sul mercato ha stabilito il record su giro nella categoria SUV di serie sul tracciato “Nordschleife” del Nürburgring. L’Alfa Stelvio 2020 però non è la stessa: tra le principali novità ci sono, i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2 e un sistema d’infotainment di nuova generazione dotato di un display da 8,8 pollici.