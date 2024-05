Alfa Romeo: si torna alla targa centrale, ecco perché

Il ritorno alla targa centrale segna la fine di un’era per Alfa Romeo, ma anche l’inizio di una nuova fase di evoluzione sotto la guida Stellantis. Anche se il nuovo corso stilistico non ha nulla a che vedere con le sinergie di gruppo, piuttosto con il regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli GSR.

I MODELLI ALFA ROMEO CON LA TARGA DECENTRATA

L’adozione della targa anteriore decentrata è stata una scelta audace e distintiva che ha caratterizzato molti modelli Alfa Romeo. Tra i più recenti:

Alfa Romeo 156 (1997-2007)

(1997-2007) Alfa Romeo GTV (2003-2005)

(2003-2005) Alfa Romeo 147 (2000-2010)

(2000-2010) Alfa Romeo GT (2003-2010)

(2003-2010) Alfa Romeo 159 (2005-2011)

(2005-2011) Alfa Romeo Brera (2005-2010)

(2005-2010) Alfa Romeo Spider (2006-2010)

(2006-2010) Alfa Romeo 8C Competizione (2007-2010)

(2007-2010) Alfa Romeo MiTo (2008-2018)

(2008-2018) Alfa Romeo Giulietta (2010-2020)

(2010-2020) Alfa Romeo 4C (dal 2013- 2021)

(dal 2013- 2021) Alfa Romeo Giulia (dal 2016)

(dal 2016) Alfa Romeo Stelvio (dal 2016)

(dal 2016) Alfa Romeo Tonale (dal 2022)

Ma prima ancora di queste anche l’Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia, l’Alfa Romeo Spider Duetto, l’Alfa Romeo Giulietta SZ, l’Alfa Romeo 2600 Sprint e tante altre che per esigenze di design o funzionali montavano la targa frontale-laterale o decentrata.

PERCHE’ LE ALFA ROMEO HANNO LA TARGA DECENTRATA

La scelta della targa decentrata sulle Alfa Romeo non era solo una questione estetica, ma rispondeva inizialmente a necessità funzionali. Permetteva infatti di ottenere una griglia frontale più ampia e una migliore gestione del raffreddamento del motore. Finché ci ha messo la mano anche il design, con frontali bassi e dal profilo affusolato, c’era poco spazio per posizionare la targa al centro senza rischiare di coprire lo scudo, emblema di fabbrica Alfa Romeo. Oggi però le cose sono cambiate e continueranno a cambiare anche sulle prossime Alfa Romeo.

LA TARGA TORNA AL CENTRO GIA’ DALL’ALFA ROMEO JUNIOR

Non bisogna attendere le prossime generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio EV per ritrovare la targa anteriore al centro: è così già dall’Alfa Romeo Junior ribattezzata dopo l’intervento del Ministro Urso. Ma secondo quanto dichiarato ad Autocar da Alejandro Mesonero-Romanos, a capo dello stile Alfa Romeo, il motivo del ritorno alla targa centrale è nel Regolamento Generale sulla Sicurezza GSR. Le normative più stringenti in fatto di protezione dei pedoni, sarebbero incompatibili con un posizionamento laterale della targa.