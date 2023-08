Alfa Romeo 33 Stradale: motore e design della nuova fuoriserie

Torna dopo più di 50 anni l’Alfa Romeo 33 Stradale, iconica supercar del Biscione, e lo fa con una nuova versione che guarda al futuro, considerando la possibilità di motorizzazione 100% elettrica. Prodotta in soli 33 esemplari, tutti già venduti ‘sulla fiducia’, non è comunque una vettura fine a se stessa perché assume il ruolo di ‘manifesto Alfa Romeo’ e anticipa alcuni dettagli del futuro del brand.

ALFA ROMEO 33 STRADALE: DAL MITO DEGLI ANNI ‘60 ALLA NUOVA VERSIONE

Bisogna dire che in quanto a esclusività l’Alfa Romeo ha fatto un passo indietro: la 33 Stradale del 1967, ispirata alla Tipo 33 da competizione, venne prodotta in appena 18 esemplari, stavolta saranno ‘ben’ 33, probabilmente in omaggio al nome dell’auto. Lo spirito è comunque lo stesso: la nuova 33 Stradale, infatti, nasce nella neonata ‘bottega’ Alfa Romeo dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno prima ascoltato i potenziali acquirenti per poi realizzarla insieme, esattamente come avveniva nelle botteghe artigianali rinascimentali o nelle officine dei famosi carrozzieri italiani negli anni ‘60. A questo proposito ricordiamo che ognuno dei 18 esemplari realizzati tra il ‘67 e il ‘69 presentava lievi differenze estetiche, a testimonianza dell’artigianalità del prodotto. E così sarà pure per il nuovo modello: non ci saranno mai due modelli identici di 33 Stradale.

ALFA ROMEO 33 STRADALE 2023: DESIGN ESTERNI E INTERNI

Naturalmente la nuova 33 Stradale m.y. 2023 si ispira al modello storico del 1967, arricchendo la sua bellezza scultorea con alcuni elementi di design del nuovo linguaggio stilistico di Alfa Romeo. Gli esterni sono caratterizzati da un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e trattamento delle superfici. La parte frontale presenta un volume possente e muscoloso, su cui spicca l’iconico scudetto e gruppi ottici dalla forma complessa su base ellittica. La linea laterale è dinamica e slanciata, con porte ad apertura a farfalla e due ampie prese d’aria laterali. Il corpo vettura è proiettato in avanti. L’immagine complessiva offerta dall’apertura dei cofani e delle porte esalta l’aspetto scenografico della vettura. Curiosamente l’altezza massima non si trova all’altezza del parabrezza, come su qualsiasi altra vettura sportiva, ma al centro del tetto.

L’essenzialità del design e dei materiali contraddistingue anche gli interni, essendo tutto concepito e finalizzato al massimo coinvolgimento dell’esperienza di guida. L’abitacolo è stato disegnato riducendo al minimo quei componenti che possono distrarre il driver, lo dimostrano i pochi comandi utili alla guida che trovano spazio sulla consolle centrale e il volante privo di tutti i tasti normalmente in esso collocati. Come all’interno di un abitacolo di un aereo, i comandi si trovano invece collocati su livelli differenti, sulla consolle bassa centrale e su una consolle alta, ricavata sul rivestimento centrale dell’interno del tetto. La plancia e il tunnel centrale, ispirati all’aviazione, utilizzano materiali come alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara. I sedili sono rivestiti in pelle Poltrona Frau, garantendo comfort ed ergonomia.

ALFA ROMEO 33 STRADALE 2023: MOTORE (ANCHE) ELETTRICO

La nuova fuoriserie Alfa Romeo 33 Stradale può essere equipaggiata con un motore biturbo V6 benzina da oltre 620 CV, con cambio DCT a 8 velocità, o in configurazione BEV (100% elettrica) da oltre 750hp e autonomia stimata in 450 km (WLTP). Le prestazioni sono eccellenti in entrambe le versioni. La velocità massima è di 333 km/h (310 per la BEV) mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi.

Le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e il sollevatore dell’avantreno assicurano maneggevolezza e comfort, e anche il sistema frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire e i freni carbo-ceramici di Brembo offrono prestazioni di alto livello. Il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio garantiscono rigidità e leggerezza. Sempre per garantire elevati doti di rigidezza e di sicurezza è stato ingegnerizzata una struttura del tetto in fibra di carbonio e alluminio con cerniere per fissare le porte a farfalla. Anche le cornici dei vetri sono in carbonio mentre il lunotto posteriore è in policarbonato.