Equilibratura ruote: perché a volte il volante vibra?

L'equilibratura delle ruote è inevitabile alla sostituzione degli pneumatici. Vediamo come e perché bisogna ripeterla se il volante vibra

La struttura degli pneumatici e cerchi, per quanto possa essere accurata, non può garantire l’assoluta uniformità nella distribuzione del materiale e del peso. Per questo è necessaria in molte occasioni l’equilibratura delle ruote. Questa operazione avviene già in fabbrica su tutte le vetture nuove, ma in seguito è necessario ripeterla più o meno frequentemente. Dopo aver spiegato se è davvero utile fare l’inversione degli pneumatici, in questo approfondimento sulla manutenzione auto parleremo di bilanciatura di cerchi e pneumatici. Quando e perché va ripetuta l’equilibratura delle ruote? Come accorgersi se i pesi sul cerchio sono troppi?

Articolo pubblicato da Bruno Pellegrini il 22 marzo 2016 e aggiornato il 30 settembre 2020

EQUILIBRATURA RUOTE E PNEUMATICI RIGIDI

La rigidità degli pneumatici di ultima generazione è aumentata a causa del profilo notevolmente “ribassato” del fianco. Tutto ciò ha reso fondamentale l’accuratezza di fabbricazione dello pneumatico. Una perfetta equilibratura delle ruote, nonché un attento centraggio dello pneumatico sul cerchio evitano fastidiose vibrazioni, specie a velocità autostradali. Le cause principali delle vibrazioni al volante sono imputabili a ruote squilibrate, eccentricità dello pneumatico o gioco anomalo tra ruota e mozzo. L’equilibratura delle ruote è necessaria in occasione della sostituzione periodica degli pneumatici oppure a causa dell’usura o di forti urti delle ruote che possono alterare la corretta bilanciatura. L’operazione si effettua tramite apposite macchine equilibratrici (vedi immagine sotto) in grado d’indicare lo squilibrio (espresso in grammi) e il corretto posizionamento dei pesi da aggiungere.

LA VELOCITA’ AMPLIFICA LE VIBRAZIONI NELLE GOMME

Anzitutto è opportuno precisare che la pressione di gonfiaggio influenza le vibrazioni. Quindi per ottenere i migliori risultati è conveniente gonfiare le gomme per il carico minimo del veicolo ( si veda manuale dell’auto). Nel caso di considerevole squilibrio prolungato nel tempo, lo pneumatico si usura irregolarmente a causa del saltellamento (squilibrio statico) o dello sfarfallamento (squilibrio dinamico). In questi casi una buona equilibratura potrà solo attenuare le vibrazioni. Per comprendere facilmente l’effetto di uno squilibrio ruota, anche limitato, sul comfort e la sicurezza, basti pensare che uno squilibrio di 10 grammi a 50 km/h viene amplificato a 400 grammi. Mentre a 100 km/h lo squilibrio diventa addirittura di 1700 grammi. Anche un gioco mozzo di 0,10 mm provoca vibrazioni della stessa entità. Nei casi più gravi le vibrazioni da forte squilibrio ruote possono causare giochi anomali alla scatola guida e alle sospensioni.

AUTO FERMA E GOMME OVALIZZATE

Eventuali deformazioni temporanee (flat spot) degli pneumatici dovute alle soste del veicolo anche per periodi di pochi giorni, in genere scompaiono dopo pochi chilometri di percorrenza, quindi non devono preoccupare. Viceversa, soste prolungate e ripetute di varie settimane o mesi possono provocare appiattimenti permanenti. Tali deformazioni daranno luogo a vibrazioni non più eliminabili, percepibili al volante o sul pianale. In previsione di lunghi periodi di sosta del veicolo è buona norma aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici a 3-3,5 bar.

EQUILIBRATURA CERCHI IN LEGA

Sui cerchi in acciaio si possono applicare i classici pesi di bilanciatura fissati con apposito gancetto sui bordi del cerchio, come mostra l’immagine sopra. Peraltro, tale metodo facilita l’equilibratura. Ripetuti smontaggi e rimontaggi dei pesi possono nel tempo creare inneschi di ruggine sul bordo del cerchio, in genere coperto esternamente dalla borchia in plastica. Sui cerchi in lega leggera è invece obbligatorio usare pesi di equilibratura di tipo adesivo poiché quelli in piombo con fermo metallico (peraltro vietati e sostituiti da quelli in zinco) intaccherebbero la vernice protettiva creando, oltre al danno estetico, inneschi di ossidazione. Spesso la conformazione del cerchio in lega moderno impone la cosiddetta equilibratura “cieca” cioè con pesi adesivi (5 o 10g ciascuno) applicati sulla superficie interna del cerchio, immagine in basso. Se una ruota richiede oltre 60-70 grammi per lato per una equilibratura non ancora ottimale, vuol dire che sussistono considerevoli squilibri d’origine. Non di rado vediamo ruote di grossi SUV (ma anche di veloci sportive) con file impressionanti di pesi di bilanciatura, ben oltre i 100 g per lato. Tali pneumatici, fortemente sbilanciati all’origine, dovrebbero essere sostituiti.

I NOSTRI CONSIGLI

Anzitutto, alle prime avvisaglie di vibrazioni anomale al volante o sul pianale, non esitate a rivolgervi presso gommisti di provata capacità che dispongano di buona attrezzatura. Eviterete così interventi più onerosi e viaggerete in sicurezza. In via preventiva, vale sempre la pena evitare di parcheggiare con una o due ruote sui marciapiedi, abitudine purtroppo molto diffusa. Inoltre suggeriamo a chi ha un certo interesse per la propria auto, di assistere, se possibile, alle operazioni di equilibratura ruote ed eventuale sostituzione pneumatici. Se vedete applicare troppi pesi di bilanciatura chiedete subito spiegazioni perché forse qualcosa non va. Anche il corretto montaggio delle ruote sul veicolo è un elemento forse sottovalutato dagli operatori. In fase di serraggio occorre evitare tensioni anomale sul cerchio, quindi è di fondamentale importanza il rispetto della coppia di serraggio dei bulloni, nonché la corretta successione in ordine incrociato a più riprese. Altro elemento trascurato in fase di montaggio ruote è la superficie della flangia di accoppiamento che deve essere priva di affioramenti rugginosi o sporco.