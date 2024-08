Kia Sorento: debuttano le HEV e PHEV, a partire da 44.350 €

La nuova Kia Sorento non rinuncia alla sua versatilità, grazie ai 7 posti di serie, al grande comfort, alla tecnologia d’avanguardia, anzi, propone una gamma che può contare anche su motori elettrificati. Il SUV sudcoreano, infatti, introduce nel mercato italiano le versioni Full e Plug-in hybrid, così da rispondere a tutte le esigenze del settore, dopo aver debuttato con un propulsore a gasolio. In questo mese Sorento è oggetto di promozioni all’acquisto allestite direttamente da Kia.

KIA SORENTO: LE NUOVE MOTORIZZAZIONI

Dunque, dopo aver conosciuto la variante fornita di propulsore 2.2 CRDi turbodiesel da 194 CV/142 kW, la gamma di Kia Sorento va a completarsi le versioni full hybrid e plug-in hybrid, adeguate alle normative Euro 6e. La Full Hybrid adotta un motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi che si unisce a una batteria litio-ione-polimero da 1,49kWh e un motore elettrico da 44,2kW.

Abbinato ad una trasmissione a sei rapporti (6AT), è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD, con potenza massima di 215 CV/158 kW e capacità di traino fino a 1200 Kg. La Plug-in, invece, è disponibile con la trazione integrale 4WD di serie. Questa è dotata di un motore 1.6 T-GDi e di una batteria da 13,8 kWh abbinata a un cambio automatico a sei rapporti (6AT). La potenza combinata del sistema ibrido è di 252 CV/185 kW e la coppia massima di 350 Nm. In modalità 100%% elettrica può percorrere fino a circa 55 km.

GLI ALLESTIMENTI DI NUOVA KIA SORENTO

La nuova Kia Sorento, anche con motori ibridi, possiede in tutti i livelli di allestimento la configurazione a 7 posti di serie. Il comfort, la sicurezza e l’alto livello di tecnologia sono distribuiti in modo saggio nelle varianti che il costruttore ha deciso di introdurre sul mercato. Per andare nel dettaglio, gli allestimenti possibili sono tre:

Business : è l’entry level della rinnovata gamma di Kia Sorento. Questo può beneficiare del novello sistema Infotainment CCnC da 12,3” di ultima generazione (incluso su EV9) unito al cluster digitale per una nuova esperienza all’interno dell’abitacolo;

: è l’entry level della rinnovata gamma di Kia Sorento. Questo può beneficiare del novello di ultima generazione (incluso su EV9) unito al cluster digitale per una nuova esperienza all’interno dell’abitacolo; Style: più ricco dell’allestimento di ingresso. Questa versione propone cerchi in lega da 19” per tutte le motorizzazioni, i vetri posteriori oscurati e i fari anteriori full LED a proiezione. Di serie anche la vernice Metallizzata/Perlata. Gode di ulteriori upgrade per quanto riguarda il comfort degli interni con il sedile lato guida regolabile elettronicamente, il supporto lombare e sedili anteriori e posteriori riscaldabili. Presenti anche il Blind Spot e l’FCA 2 e HDA2, per una sicurezza di assoluto livello. Come optional è offerto il tetto panoramico.

Evolution: è il top di gamma. Questo si distingue, a livello estetico, per i cerchi in lega da 20”, disponibili solo con la motorizzazione Diesel, e da 19” su Hybrid e Plug-in Hybrid. Il tetto panoramico è di serie. Il comfort degli interni beneficia di un ulteriore passo in avanti grazie ai sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente, con funzione di memoria lato guida, e con l’aggiunta del supporto lombare lato passeggero. Per quanto riguarda la tecnologia di bordo le novità sono il Fingerprint Recognition e la Digital key 2.0 (features presenti solo su EV9). Presenti anche il Remote smart parking assist, l’Head-up display e il sistema Bose Premium Sound. A livello di sicurezza è di serie il Sorround view monitor e il Blind Spot view monitor.

PREZZI E PROMOZIONI PER NUOVA KIA SORENTO

Lo abbiamo anticipato, Kia Sorento nelle due versioni elettrificate HEV e PHEV sono arrivate nelle concessionarie italiane. Il costruttore asiatico grazie al finanziamento Scelta Kia Special, anche senza rottamazione, propone dei vantaggi al cliente fino a 9.000 euro. La versione HEV della Sorento parte da un prezzo di 44.350 euro, mentre per la Plug-in Hybrid il costo di partenza è di 47.350 euro.