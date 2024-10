Jaecoo 5: le foto in anteprima del SUV “amico” degli animali

L’offensiva di Jaecoo & Omoda prosegue con il rilascio delle immagini in anteprima della Jaecoo 5, SUV che il costruttore cinese ha intenzione di lanciare molto presto sul mercato. Compreso quello italiano che sarebbe uno dei principali porti di approdo e dove il potenziale di crescita è considerato maggiormente importante. Rispetto alla Jaecoo 7, uno dei modelli con il quale il marchio asiatico ha esordito alle nostre latitudini, il nuovo SUV conserva lo stile solido e robusto. Si intuiscono le velleità fuoristradistiche di questo mezzo, che strizza l’occhio alla vita all’aperto e agli animali domestici che a bordo sono i benvenuti.

JAECOO 5, UNO STILE ROBUSTO

Dalle immagini che il marchio ha rilasciato in anteprima, si intuiscono delle forme classiche e robuste per la nuova Jaecoo 5, in linea con il carattere che il brand ha cercato di far conoscere anche da noi in questo breve periodo di militanza. Allo stesso tempo, la J5 ha il desiderio di dimostrarsi possente, con il design del frontale che riprende la griglia del radiatore tipica dei modelli Jaecoo, abbinata ai gruppi ottici separati che rappresentano un elemento distintivo e aggiungono un pizzico di modernità a tutto l’insieme.

Le linee posteriori conservano il taglio deciso del frontale, per una conformazione che diventa tanto semplice quanto potente. I gruppi ottici hanno linee tese e affilate, mentre il design complessivo amplifica visivamente la larghezza e aggiunge un tocco di sportività. La parte superiore della Jaecoo 5 è caratterizzata da un tetto panoramico apribile molto ampio. Questa soluzione, oltre a migliorare la trasparenza e l’estetica dell’intero veicolo, garantisce una luminosità inedita all’abitacolo, a tutto vantaggio del comfort complessivo.

JAECOO 5, PRONTA ALL’AVVENTURA E AMICA DEGLI ANIMALI

Chi ha sviluppato la Jaecoo 5 afferma che questo SUV compatto sarà destinato a chi vive una vita all’avventura. Dunque, chi spera di trascorrere molto tempo a contatto con la natura, potrebbe trovare in questo veicolo un fedele alleato. Tutto questo si traduce nella possibilità di affrontare insieme dei percorsi da off-road leggero, ma soprattutto di portare con sé i fedeli animali domestici. Chi adora fare delle gite ed escursioni fuori porta insieme ai propri cani, sarà felice di sapere che la Jaecoo 5 è “pet-friendly”. Ciò significa che la vettura dispone di una serie completa di soluzioni per tutti gli scenari di viaggio con gli amici a quattro zampe.

Questo design molto specifico non è solo una risposta a uno stile di vita moderno, ma anche figlio di una comprensione meticolosa delle esigenze emotive dei proprietari di animali domestici, per rendere ogni viaggio un’esperienza gratificante per le bestiole e i loro proprietari. Infine, la personalizzazione e la versatilità che offre la Jaecoo 5, va ad accaparrarsi le simpatie da parte dei giovani consumatori, ma serve specialmente per distinguersi in un mercato molto competitivo.

JAECOO 5, DEBUTTO A OTTOBRE

Le caratteristiche appena elencate hanno acceso i riflettori sulla Jaecoo 5, che potrà essere ammirata dal vivo e integralmente a partire dall’Omoda & Jaecoo International User Summit che si terrà il prossimo mese di ottobre. Questo evento dovrebbe essere l’occasione del debutto in società del nuovo SUV compatto che, grazie alle sue intuizioni innovative, potrebbe sedurre molti automobilisti al mondo, compresi gli europei. Gli sviluppatori del marchio cinese sono convinti che aver abbinato caratteristiche specifiche e fuori dal coro, come l’essere compatibile con il mondo del fuoristrada e “amica degli animali”, possano giocare un fattore chiave per emergere nel marasma di un’offerta di mercato molto ampia.

Intanto, la realtà del Gruppo Chery continua a crescere e dopo un positivo debutto nel Vecchio Continente, planando prima in Spagna e poi in Italia, programma di migliorare ancora di più le performance all’interno di un mercato che sembra apprezzare le nuove offerte venute dal lontano Oriente.