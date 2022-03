ZTL in Italia: l’elenco aggiornato dei Comuni autorizzati

Sono oltre 300 le città con almeno una ZTL in Italia: ecco l’elenco aggiornato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

L’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di ZTL, che i Comuni propongono sempre più numerose ed estese. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato l’elenco aggiornato dei Comuni autorizzati ad effettuare il controllo elettronico sui veicoli ai varchi. Ecco quali sono le città in cui è presente almeno una ZTL.

DIVIETO ZTL IN ITALIA: CHI PUO’ PASSARE E CHI NO

La ZTL (Zona a Traffico Limitato), è stata istituita per regolare il traffico nelle aree nevralgiche dei Comuni e migliorare la qualità dell’aria. Per molti automobilisti le ZTL in Italia equivalgono agli autovelox adoperati per fare cassa. In realtà non si tratta di una limitazione ad ampio raggio, poiché ci sono specifiche categorie di utenti esentati dal divieto di accesso ZTL. Sono generalmente le stesse in tutti i Comuni, ma potrebbero esserci distinzioni specifiche che vi invitiamo a verificare sul sito del comune stesso o contattando il numero al varco:

– I residenti nella strada con ZTL attiva;

– I taxi e i mezzi per il trasporto pubblico e di piazza;

– I mezzi di soccorso;

– Veicoli di pubblica sicurezza;

– Veicoli con apposito contrassegno adibiti al trasporto disabili;

– Auto elettrificate, da verificare l’esenzione specifica per Comune;

– Carico e Scarico merci per esercizi commerciali, in base alle autorizzazioni locali;

– Cittadini che hanno richiesto e ottenuto specifiche autorizzazioni al Comune;

VARCO ATTIVO E NON ATTIVO: COSA SIGNIFICA

Le ZTL in Italia sono ben contrassegnate e riconoscibili dai segnali che riportano nel dettaglio per chi vale il divieto ZTL, l’orario di validità della ZTL e chi è autorizzato a transitare. E’ anche vero che queste informazioni sono spesso di difficile lettura dall’interno dell’auto, ma in generale è sufficiente la scritta “Varco Attivo” e “Varco Non Attivo”. Fraintendere il loro significato comporta inevitabilmente una multa se si entra nella ZTL senza autorizzazione. Quindi:

– Varco Attivo ZTL, significa che non si può entrare senza permesso;

– Varco Non Attivo ZTL, significa che si può entrare;

Il più delle volte la multa ZTL scatta quando ci si trova in una città sconosciuta e si finisce per errore all’interno della ZTL. Può capitare anche quando nell’incertezza se sia attivo o no il varco ZTL si cede al pressing delle auto dietro (con autorizzazione) che suonano il clacson. Una volta davanti alla telecamera, la targa non sfugge al controllo elettronico.

ZTL IN ITALIA: L’ELENCO DEI COMUNI AGGIORNATO

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato l’elenco aggiornato al 25 febbraio 2022, di seguito riportato in ordine alfabetico e anche in pdf scaricabile in fondo all’articolo, dei Comuni con autorizzazioni ZTL in Italia:

– ABANO TERME (PD)

– ABBIATEGRASSO (MI)

– ACERRA (NA)

– AGRIGENTO (AG)

– AGROPOLI (SA)

– ALAGNA VALSESIA (VC)

– ALASSIO (SV)

– ALATRI (FR)

– ALBEROBELLO (BA)

– ALBINO (BG)

– ALESSANDRIA (AL)

– ALGHERO (SS)

– ALTAMURA (BA)

– ALTOPASCIO (LU)

– AMALFI (SA)

– AMEGLIA (SP)

– AMELIA (TR)

– ANAGNI (FR)

– ANDRIA (BT)

– ANZOLA DELL’EMILIA (BO)

– AOSTA (AO)

– AREZZO (AR)

– ARICCIA (RM)

– ARONA (NO)

– ASCOLI PICENO (AP)

– ASOLO (TV)

– ASTI (AT)

– ATRANI (SA)

– AVELLINO (AV)

– AVERSA (CE)

– AVIGLIANA (TO)

– AVOLA (SR)

– BARANZATE (MI)

– BARBERINO TAVARNELLE IN VAL DI PESA (FI)

– BARDOLINO (VR)

– BARDONECCHIA (TO)

– BARI (BA)

– BARIANO (BG)

– BARLETTA (BT)

– BASSANO DEL GRAPPA (VI)

– BELLAGIO (CO)

– BERGAMO (BG)

– BERNALDA (MT)

– BEVAGNA (PG)

– BIELLA (BL)

– BISCEGLLIE (BT)

– BITETTO (BA)

– BITONTO (BA)

– BOBBIO (PC)

– BOLLATE (MI)

– BOLOGNA (BO)

– BOLSENA (VT)

– BOLZANO (BZ)

– BORDIGHERA (IM)

– BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

– BORGO SAN LORENZO (FI)

– BRACCIANO (RM)

– BRESCIA (BS)

– BRINDISI (BR)

– BRIVIO (LC)

– BUSSETO (PR)

– BUSTO ARSIZIO (VA)

– CAGLIARI (CA)

– CAIAZZO (CE)

– CAMAIORE (LU)

– CAMOGLI (GE)

– CAMPI BISENZIO (FI)

– CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

– CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

– CAMPO NELL’ELBA (LI)

– CANZO (CO)

– CAPACCIO (SA)

– CAPOLIVERI (LI)

– CAPRI (NA)

– CAPRIATE SAN GERVASO (BG)

– CAPUA (CE)

– CARIATI (CS)

– CARMAGNOLA (TO)

– CARRARA (MS)

– CASALE MONFERRATO (AL)

– CASAMICCIOLA TERME (NA)

– CASCIANA TERME LARI (PI)

– CASCINA (PI)

– CASERTA (CE)

– CASNATE CON BERNATE (CO)

– CASOLE D’ELSA (SI)

– CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

– CASTEL FIORENTINO (FI)

– CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)

– CASTELLABATE (SA)

– CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP)

– CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

– CASTELLINA IN CHIANTI (SI)

– CASTEL NUOVO DI PORTO (RM)

– CASTELSARDO (SS)

– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

– CASTIGLIONE FIORENTINO (AR)

– CATANIA (CT)

– CAVA DE’ TIRRENI (SA)

– CECINA (LI)

– CEFALU’ (PA)

– CEGLIE MESSAPICA (BR)

– CELANO (AQ)

– CENTURIPE (EN)

– CEREA (VR)

– CERIALE (SV)

– CERIGNOLA (FG)

– CERNOBBIO (CO)

– CERNUSCO SUL NAVIGLO (MI)

– CERTALDO (FI)

– CERVIA (RA)

– CESENA (FC)

– CESENATICO (FC)

– CHIERI (TO)

– CHIETI (CH)

– CHIOGGIA (VE)

– CHIVASSO (TO)

– CITTADELLA (PD)

– CLUSONE (BG)

– COLICO (LC)

– COLLE VAL D’ELSA (SI)

– COMACCHIO (FE)

– COMO (CO)

– COMUNE DI LISSONE (MB)

– CONCA DEI MARINI (SA)

– CONCOREZZO (MB)

– CONEGLIANO (TV)

– CONVERSANO (BA)

– COPERTINO (LE)

– CORATO (BA)

– CORINALDO (AN)

– CORMANO (MI)

– CORSICO (MI)

– CORTONA (AR)

– COSENZA (CS)

– CREMA (CR)

– CREMONA (CR)

– CUNEO (CN)

– CURTATONE (MN)

– DIAMANTE (CS)

– DORMELLETTO (NO)

– EMPOLI (FI)

– ENTRATICO (BG)

– FELIZZANO (AL)

– FELTRE (BL)

– FERRARA (FE)

– FIANO ROMANO (RM)

– FIDENZA (PR)

– FINALE LIGURE (SV)

– FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

– FIRENZE (FI)

– FIUMICINO (RM)

– FOGGIA (FG)

– FOIANO DELLA CHIANA (AR)

– FOLIGNO (PG)

– FOLLONICA (GR)

– FONTEVIVO (PR)

– FORIO (NA)

– FORLI’ (FC)

– FORTE DEI MARMI (LU)

– FRANCAVILLA FONTANA (BR)

– FRASCATI (RM)

– FRATTAMAGGIORE (NA)

– FUCECCHIO (FI)

– GABICCE MARE (PU)

– GAETA (LT)

– GALATINA (LE)

– GALLARATE (VA)

– GALLIATE (NO)

– GALLIPOLI (LE)

– GAMBASSI TERME (FI)

– GELA (CL)

– GENOVA (GE)

– GIAVENO (TO)

– GIOVINAZZO (BA)

– GRAVINA IN PUGLIA (BA)

– GREVE IN CHIANTI (FI)

– GROSSETO (GR)

– GROTTAGLIE (TA)

– GRUMO APPULA (BA)

– GUBBIO (PG)

– IESI (AN)

– IMOLA (BO)

– IMPERIA (IM)

– ISCHIA (NA)

– ISEO (BS)

– ISERNIA (IS)

– IVREA (TO)

– LA SPEZIA (SP)

– LACCO AMENO (NA)

– LALLIO (BG)

– LANCIANO (CH)

– LATINA (LT)

– LAZISE (VR)

– LECCE (LE)

– LECCO (LC)

– LEGNANO (MI)

– LEONFORTE (EN)

– LERICI (SP)

– LEVANTO (SP)

– LEVERANO (LE)

– LIVIGNO (SO)

– LIVORNO (LI)

– LODI (LO)

– LOVERE (BG)

– LUCCA (LU)

– LUCERA (FG)

– LUCIGNANO (AR)

– MACERATA (MC)

– MAIORI (SA)

– MALGRATE (LC)

– MANDURIA (TA)

– MANFREDONIA (FG)

– MANTOVA (MN)

– MARCIANA (LI)

– MARCIANA MARINA (LI)

– MARCIANISE (CE)

– MAROSTICA (VI)

– MARSALA (TP)

– MARTINA FRANCA (TA)

– MARTINENGO (BG)

– MARUGGIO (TA)

– MASSA (MS)

– MASSAFRA (TA)

– MATELICA (MC)

– MATERA (MT)

– MATTINATA (FG)

– MEDE (PV)

– MEDIGLIA (MI)

– MELEGNANO (MI)

– MELFI (PZ)

– MELZO (MI)

– MENAGGIO (CO)

– MILANO (MI)

– MINORI (SA)

– MIRA (VE)

– MIRANO (VE)

– MODENA (MO)

– MODUGNO (BA)

– MOENA (TN)

– MOLFETTA (BA)

– MONDOVI’ (CN)

– MONDRAGONE (CE)

– MONFALCONE (GO)

– MONOPOLI (BA)

– MONSELICE (PD)

– MONTAGNANA (PD)

– MONTE ARGENTARIO (GR)

– MONTE SANT’ANGELO (FG)

– MONTECARLO (LU)

– MONTECATINI TERME (PT)

– MONTELUPO FIORENTINO (FI)

– MONTEPULCIANO (SI)

– MONTEROSSO AL MARE (SP)

– MONTEROTODONDO (RM)

– MONTEVARCHI (AR)

– MONZA (MB)

– MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

– NAPOLI (NA)

– NARDO’ (LE)

– NARNI (TR)

– NOCERA INFERIORE (SA)

– NOCI (BA)

– NOLA (NA)

– NOVARA (NO)

– NOVI LIGURE (AL)

– NUMANA (AN)

– NUORO (NU)

– OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)

– OGGIONO (LC)

– OLBIA (SS)

– ORBETELLO (GR)

– ORTA SAN GIULIO (NO)

– ORVIETO (TR)

– OSTUNI (BR)

– OTRANTO (LE)

– PADOVA (PD)

– PAGANI (SA)

– PALERMO (PA)

– PALESTRINA (RM)

– PALMA DI MONTECHIARO (AG)

– PALMI (RC)

– PARMA (PR)

– PAULLO (MI)

– PAVIA (PV)

– PERUGIA (PG)

– PESARO (PS)

– PESCARA (PE)

– PESCHIERA BORROMEO (MI)

– PIACENZA (PC)

– PIENZA (SI)

– PIETRA LIGURE (SV)

– PIETRASANTA (LU)

– PIGLIO (FR)

– PINEROLO (TO)

– PIOLTELLO (MI)

– PIOMBINO (LI)

– PIOVE DI SACCO (PD)

– PISA (PI)

– PISTOIA (PT)

– PITIGLIANO (GR)

– PIZZO (VV)

– POGGIBONSI (SI)

– POLIGNANO A MARE (BA)

– POMIGLIANO D’ARCO (NA)

– POMPEI (NA)

– PONTEDERA (PI)

– PONTE DI LEGNO (BS)

– PONTREMOLI (MS)

– POPPI (AR)

– PORDENONE (PN)

– PORTO RECANATI (MC)

– PORTO VENERE (SP)

– PORTOFERRAIO (LI)

– POTENZA (PT)

– POZZUOLI (NA)

– PRATO (PO)

– PRATOLA PELIGNA (AQ)

– PRESICCE-ACQUARICA (LE)

– PULA (CA)

– PUTIGNANO (BA)

– RAGUSA (RG)

– RAPOLANO TERME (SI)

– RAVELLO (SA)

– RAVENNA (RA)

– RECANATI (MC)

– REGALBUTO (EN)

– REGGIO CALABRIA (RC)

– REGGIO EMILIA (RE)

– RHO (MI)

– RIETI (RI)

– RIMINI (RN)

– RIVA DEL GARDA (TN)

– RIVA LIGURE (IM)

– RODANO (MI)

– ROMA (RM)

– ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

– ROVIGO (RO)

– RUTIGLIANO (BA)

– RUVO DI PUGLIA (BA)

– SALERNO (SA)

– SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

– SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)

– SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

– SAN GIULIANO MILANESE (MI)

– SAN QUIRICO D’ORCIA (SI)

– SAN SEVERO (FG)

– SAN VINCENZO (LI)

– SANTA CROCE CAMERINA (RG)

– SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

– SANT’AGATA DE’GOTI (BN)

– SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

– SANTERAMO IN COLLE (BA)

– SARONNO (VA)

– SARTEANO (SI)

– SARZANA (SP)

– SASSARI (SS)

– SASSUOLO (MO)

– SAUZE D’OULX (TO)

– SCHIO (VI)

– SENAGO (MI)

– SENIGALLIA (AN)

– SEREGNO (MB)

– SESTO CALENDE (VA)

– SESTO FIORENTINO (FI)

– SESTRI LEVANTE (GE)

– SIENA (SI)

– SIRACUSA (SR)

– SIRMIONE (BS)

– SOAVE (VR)

– SOMMA VESUVIANA (NA)

– SONDRIO (SO)

– SORIANO NEL CIMINO (VT)

– SORRENTO (NA)

– SPERLONGA (LT)

– SPINO D’ADDA (CR)

– SPOLETO (PG)

– SPOTORNO (SV)

– SULMONA (AQ)

– TAGGIA (IM)

– TAGLIACOZZO (AQ)

– TAORMINA (ME)

– TARANTO (TA)

– TERAMO (TE)

– TERLIZZI (BA)

– TERMOLI (CB)

– TERNI (TR)

– TERRACINA (LT)

– TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

– TIVOLI (RM)

– TODI (PG)

– TOIRANO (SV)

– TORINO (TO)

– TORRI DEL BENACO (VR)

– TRANI (BT)

– TREMEZZINA (CO)

– TRENTO (TN)

– TREVIGLIO (BG)

– TREVISO (TV)

– TRICASE (LE)

– TROIA (FG)

– TROPEA (VV)

– UBOLDO (VA)

– UDINE (UD)

– URBINO (PU)

– VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

– VARENNA (LC)

– VARESE (VA)

– VENARIA REALE (TO)

– VENEZIA (VE)

– VENTIMIGLIA (IM)

– VERBANIA (VB)

– VERCELLI (VE)

– VERNAZZA (SP)

– VERONA (VR)

– VICENZA (VI)

– VIESTE (FG)

– VIMERCATE (MB)

– VITERBO (VT)

– VITORCHIANO (VT)

– VIZZOLO PREDABISSI (MI)

– VOLTERRA (PI)