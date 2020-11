Vignetta Autostrada Austria 2021: colore e prezzi

La vignetta Austria 2021 valida dal 1 febbraio costa di più: ecco com’è fatta, i prezzi e su quali strade è obbligatoria

E’ disponibile la vignetta Austria 2021 per guidare su autostrade e superstrade in cui vige l’obbligo del bollino come pedaggio. Da febbraio 2021 la nuova vignetta da apporre avrà un colore diverso, ma anche il costo aumenta del +1,5%. Ecco quanto costa la vignetta per l’Austria, dove attaccare la vignetta, su quali strade è obbligatoria e altre utili informazioni per evitare una multa.

VIGNETTA AUSTRIA 2021: COLORE E COSTI

La vignetta obbligatoria in Austria su alcune autostrade e strade statali passa dal celeste della vignetta 2020 al verde mela del 2021. Ma non è l’unica novità che interessa i transfrontalieri poiché è aumentato anche il costo vignetta 2021. Dopo l’aumento del 2% nel 2020, l’adeguamento dei prezzi colpisce nuovamente il bollino autostradale per l’Austria, in tutti i tagli sia per veicoli sia per moto. Ecco nel dettaglio i prezzi della vignetta Austria 2021:

– Vignetta annuale per auto: € 92,50;

– Bollino di 2 mesi per auto: € 27,80;

– Bollino di 10 giorni per auto: € 9,50;

– Vignetta annuale per moto: € 36,70;

– Bollino moto di 2 mesi : € 13,90;

– Bollino per moto di 10 giorni: € 5,50.

DOVE ACQUISTARE VIGNETTA AUSTRIA 2021

I contrassegni, che dal 2017 si possono acquistare anche in formato digitale, sono in vendita presso:

– gli uffici dell’Automobile Club Austriaco (OeAMTC, ARBO);

– le stazioni di servizio (anche in città o sugli svincoli autostradali);

– i caselli autostradali A9, A10, A11, A13, S 16;

– il confine autostradale Brennero;

– in tabaccheria.

VIGNETTA AUSTRIA 2021: SU QUALI STRADE E AUTOSTRADE

Autostrade con obbligo vignetta in Austria

– A1 Westautobahn;

– A2 Süd-Autobahn;

– A3 Südost-Autobahn;

– A4 Ost-Autobahn;

– A6 Nordost-Autobahn;

– A7 Mühlkreis-Autobahn;

– A8 Innkreis-Autobahn;

– A9 Phyrn-Autobahn;

– A10 Tauern-Autobahn;

– A11 Karawanken-Autobahn;

– A12 Inntal-Autobahn;

– A14 Rheintal-Autobahn;

– A21 Wiener Außenring-Autobahn (Autostrada Vienna anello esterno);

– A22 Donauufer-Autobahn;

– A23 Südosttangente Wien (tangenziale sudest di Vienna);

– A25 Linzer Autobahn;

Superstrade con obbligo vignetta in Austria:

– S2 Wiener Nordrand-Schnellstraße (Vienna anello esterno);

– S4 Mattersburger-Schnellstraße;

– S5 Stockerauer-Schnellstraße;

– S6 Semmeringer-Schnellstraße;

– S16 Arlberg-Schnellstraße;

– S31 Burgenland-Schnellstraße;

– S33 Kremser-Schnellstraße;

– S34 Traisental-Schnellstraße;

– S35 Brucker-Schnellstraße;

– S36 Murtal-Schnellstraße.

DOVE ATTACCARE LA VIGNETTA PER L’AUSTRIA

Le disposizioni in vigore sull’uso della vignetta sono molto chiare, come spiega l’OeAMTC:

– la vignetta in vigore è sempre valida fino alla fine di gennaio dell’anno successivo;

– non devono esserci più di due vignette austriache sul parabrezza contemporaneamente;

– le vignette non devono essere staccate e riutilizzate. In caso di danni dal 1 dicembre fino al 31 marzo si può richiedere una vignetta sostitutiva, presentando agli uffici OeAMTC la vignetta originale, fattura di acquisto e libretto dell’auto.

In caso di uso improprio della vignetta (non attaccata o non punzonata, per i tagli da 2 mesi e 10 giorni) a un controllo su strada, si rischiano sanzioni di 120 euro, se pagata subito o da 300 euro a 3 mila euro con pagamento differito. Se la vignetta è stata manomessa, dal 1 gennaio 2008 bisognerà pagare 240 euro per le auto e 130 euro per le moto.