Test GPL Camper e Roulotte: cosa cambia da giugno in Germania

Con l’arrivo dell’estate, molti viaggiatori si preparano a viaggiare in autocaravan, camper e roulotte in giro per l’Europa. Ma attenzione: a partire dal 19 giugno 2025 in Germania, come già in altri paesi UE, chi viaggia con un impianto GPL per uso domestico a bordo (quindi impiegato per cucinare, riscaldare o raffreddare, e non per alimentare il motore) dovrà dimostrare di aver effettuato un’ispezione tecnica obbligatoria dell’impianto del gas. Questa nuova regola, già in vigore da tempo in altri Paesi, viene introdotta in Germania a seguito di una modifica del Codice della Strada tedesco (StVZO), con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei veicoli ricreazionali. Nei prossimi paragrafi vediamo quali novità prevede e le multe per i trasgressori.

OBBLIGO DI TEST GPL CARAVAN, CAMPER E ROULOTTE IN GERMANIA

Secondo quanto riportato dall’ADAC, la decisione nasce a seguito dei ripetuti incidenti causati da perdite di gas non rilevate o da esplosioni all’interno dei veicoli camperizzati. Le cause più comuni spesso riguardano valvole difettose, tubi flessibili usurati o scaduti e dispositivi collegati malfunzionanti, che in alcuni casi hanno messo a rischio la vita degli occupanti. Bisogna ricordare tuttavia che l’obbligo del test GPL era già in vigore in Svizzera e molti Paesi si stanno allineando, ma in Italia non è ancora previsto.

QUANDO CONTROLLARE L’IMPIANTO GPL AUSILIARIO DELLA ROULOTTE

L’obbligo riguarda tutti i proprietari di camper o roulotte dotati di impianti GPL destinati ad alimentare fornelli, docce, riscaldamenti e altri i dispositivi accessori.

L’ispezione deve essere effettuata:

Entro il 19 giugno 2025 per i veicoli già in circolazione;

per i veicoli già in circolazione; Prima del primo utilizzo per i veicoli nuovi o per quelli rimessi in servizio ;

per i veicoli nuovi o per quelli ; Va ripetuta ogni due anni a partire dalla data dell’ultima verifica.

La valutazione del sistema GPL deve essere effettuata da esperti autorizzati, inclusi ispettori indipendenti o i tecnici dei centri di collaudo ADAC.

Il controllo è separato dalla revisione generale del veicolo di cui abbiamo parlato qui.

dalla revisione generale del veicolo di cui abbiamo parlato qui. Ha una durata di circa 20-45 minuti .

. Il costo varia tra 40 e 80 euro.

Per trovare il tecnico abilitato più vicino, è possibile consultare i siti dell’Associazione Tedesca del Gas di Petrolio Liquefatto o dell’Associazione Centrale per la Tecnologia delle Carrozzerie e dei Veicoli. Tuttavia è possibile riferirsi anche in Italia a centri specializzati che effettuano il test di tenuta dell’impianto GPL, fornendo una prova documentata dell’esito, da dove esibire alla Polizia in caso di controlli su strada.

COSA SI RISCHIA SENZA CERTIFICATO DI ISPEZIONE GPL IN GERMANIA?

Chi circola senza la prova dell’ispezione valida dopo il 19 giugno 2025 incorrerà in sanzioni amministrative. Le multe previste sono progressive in base al tempo di mancato rispetto: