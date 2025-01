Targa Prova: proroga e scadenze 2025

Share on:

Una boccata di ossigeno per tutti gli operatori del settore interessati arriva con la proroga della scadenza targa prova autoveicoli 2025. Sebbene negli ultimi anni diverse disposizioni abbiano contribuito a generare interpretazioni e necessità di integrazioni. Nei prossimi paragrafi riportiamo i chiarimenti della Direzione Generale della Motorizzazione e quali sono i termini di validità e utilizzo della targa prova.

PROROGA VALIDITÀ TARGA PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2025: PER CHI VALE

Con la Circolare “Autorizzazione Circolazione di Prova – Proroga dei termini Protocollo nr° 35682 del 13/12/2024”, la Motorizzazione Civile ha fornito importanti chiarimenti in merito alla proroga dell’efficacia delle autorizzazioni relative alla circolazione di prova dei veicoli, ovvero la targa di prova.

Come specificato nella circolare, le autorizzazioni alla circolazione di prova, rilasciate in conformità al D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, successivamente modificato dal D.P.R. 21 dicembre 2023, n. 229, sono state prorogate fino alla data del 30 giugno 2025. La proroga è applicabile in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e si riferisce a:

Autorizzazioni attualmente in corso di validità .

. Autorizzazioni già scadute per il decorso del termine originario.

PROROGA TARGA PROVA 2025: QUANTO SI PAGA

Per beneficiare della proroga, gli interessati devono richiedere l’annotazione della stessa presso gli Uffici della Motorizzazione Civile competenti. La procedura comporta:

Il pagamento dell’ imposta di bollo pari a € 16,00 .

pari a . Il versamento dei diritti di motorizzazione pari a € 10,20.

Gli Uffici della Motorizzazione provvederanno, previa verifica dei pagamenti, ad aggiornare l’autorizzazione alla circolazione di prova con l’indicazione della nuova scadenza del 30 giugno 2025.

IMPATTO SUL BUSINESS DEI VEICOLI IN ITALIA

Occorre ricordare che gli interventi legislativi e giurisprudenziali sull’utilizzo della targa prova sono stati numerosi e ampi negli ultimi tempi. Lo ricorda Uomini e Trasporti, che scrive “All’origine di queste note ci sono alcuni anni travagliati che hanno completamente rivoluzionato la normativa.” Nello specifico, riportiamo i fatti salienti: