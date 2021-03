In caso di infortunio si può guidare con la mano fasciata? Fate attenzione perché nel caso di un controllo c'è il rischio di essere sanzionati

Si può guidare con la mano fasciata? Mettiamo il caso che un conducente subisca un infortunio alla mano, al polso o alle dita che richieda l’applicazione di una fasciatura rigida o semi-rigida, e che allo stesso tempo non possa rinunciare all’auto perché magari gli serve per lavoro e non ha alternative. Può mettersi lo stesso al volante o corre il rischio di essere sanzionato?

GUIDARE CON LA MANO FASCIATA: COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

Per ogni quesito che riguarda la circolazione dei veicoli occorre sempre riferirsi al Codice della Strada. Che però in nessuno dei suoi 240 articoli si occupa specificatamente di guida con la mano fasciata. Tuttavia sono presenti alcuni principi che possono tranquillamente applicarsi a una circostanza del genere. In particolare:

– “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici” (articolo 115 comma 1).

– “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” (articolo 140 comma 1).

– “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza” (articolo 141 comma 2).

– “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida” (articolo 169 comma 1).

SI PUÒ GUIDARE CON LA MANO FASCIATA? DIPENDE…

Quindi il codice stradale non dice espressamente se si può guidare con la mano fasciata. Ma ricorda che chi guida veicoli “dev’essere idoneo per requisiti fisici”, “deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione”, “dev’essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza” e “deve avere la più ampia libertà di movimento”. Tutte azioni che in effetti mal si conciliano con la guida con mano infortunata. Un conducente con una o più dita fasciate e doloranti può garantire la presa salda del volante? Un automobilista con il polso bloccato da una fasciatura rigida può compiere una sterzata improvvisa? Certo, dipende dai casi e magari c’è chi riesce a guidare senza problemi anche in queste condizioni. Ma non ci sono dubbi che una mano immobilizzata o semi-immobilizzata potrebbe impedire di effettuare le manovre in modo preciso e tempestivo.

GUIDARE CON MANO FASCIATA: SANZIONI

Alla luce di ciò se si guida con la mano fasciata c’è il rischio di essere sanzionati per la violazione di uno dei quattro articoli del Codice della Strada che abbiamo riportato in precedenza. Non essendoci però una norma specifica molto è lasciato all’interpretazione di chi effettua i controlli. Insomma, è l’agente accertatore che decide a sua discrezione, in base a ciò che vede, se il conducente con la mano fasciata sia effettivamente in grado di guidare in sicurezza oppure no (un po’ come accade quando si guida coi tacchi alti o le infradito). Ricordiamo che chi viola l’art. 115 comma 1 e l’art. 169 comma 1 del CdS è soggetto a una multa da 87 a 345 euro, mentre chi viola l’art. 141 comma 2 è soggetto a una multa da 42 a 187 euro.

Potrebbero anche sorgere problemi in ambito assicurativo se dovesse accadere un incidente, perché la compagnia assicurativa, in base alle clausole contrattuali, potrebbe rifiutarsi di riconoscere il risarcimento danni (oppure applicare la rivalsa) nei confronti del conducente che si è messo alla guida in condizioni non idonee.