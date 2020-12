Che fare in presenza di un semaforo giallo fisso, si può passare fino a quando scatta il rosso o bisogna necessariamente e prudentemente fermarsi prima?

Quali regole bisogna osservare con il semaforo giallo fisso? Recentemente ci siamo occupati del semaforo giallo lampeggiante, che viene attivato solitamente di notte e negli orari di scarso traffico, di fronte al quale i veicoli devono comunque procedere a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme sulla precedenza. Il semaforo con luce gialla fissa richiede invece qualche accortezza in più, andiamo a vedere.

COSA FARE SE IL SEMAFORO È GIALLO FISSO

Si occupa dei semafori l’articolo 41 del Codice della Strada, che in realtà li definisce ‘lanterne semaforiche’, terminologia decisamente desueta. Per il comma 10 del suddetto articolo “durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto (esattamente come se il semaforo fosse rosso, ndr) a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. In tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.

In altri termini, si può passare col semaforo giallo (sia normale che di direzione, quello con la freccia) solo quando, nel momento esatto in cui la luce passa da verde a giallo, si è così prossimi all’incrocio che fermarsi di colpo metterebbe a rischio la sicurezza della circolazione, rischiando di causare ad esempio un tamponamento. Invece se la luce gialla è ben visibile già da una certa distanza, non bisogna assolutamente accelerare per provare a passare prima che scatti il rosso, ma occorre rallentare e fermarsi sulla striscia d’arresto.

SEMAFORO GIALLO FISSO PER MEZZI PUBBLICI, PEDONI E BICICLETTE

Quanto riportato vale per i semafori destinati ai veicoli a motore privati, ma i concetti sono praticamente gli stessi anche per quelli destinati ai veicoli di trasporto pubblico (triangolo giallo su fondo nero), ai pedoni (simbolo del pedone giallo su fondo nero) e alle biciclette e velocipedi in genere (simbolo della bici gialla su fondo nero). Non a caso il comma 5 dell’art. 41, che regola gli attraversamenti pedonali semaforizzati, alla lettera b) specifica che la luce gialla ha il significato di sgombero dell’attraversamento pedonale, e consente ai pedoni che si trovano all’interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile, vietando nel contempo a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata.

SEMAFORO GIALLO FISSO: QUANTO DURA?

Occupiamo adesso di una questione molto dibattuta: l’esatta durata del semaforo giallo, che viene stabilita dall’ente proprietario o gestore della strada. L’ha risolta (ma solo fino a un certo punto) la circolare 67906/2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante i tempi della durata della luce gialla ai semafori, stabilendo la correlazione tra il tempo minimo di durata del giallo e il limite di velocità consentito durante l’avvicinamento.

In particolare la circolare del MIT ha indicato durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h. Tuttavia in presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 metri (p.es. autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie) è ammessa una durata di 4 secondi anche per la velocità di 50 km/h. Questo in teoria. Nella pratica, invece, ai fini della massima uniformità applicativa, il MIT consiglia generalmente di adottare tempi fissi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. Ciò però non esclude che in fase di progettazione dell’impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 secondi, si possano adottare durate diverse.

SEMAFORO GIALLO FISSO: SANZIONI

In base alle disposizioni dell’articolo 146 comma 3 CdS, chi non rispetta le segnalazioni del semaforo (nel nostro caso caso chi passa col giallo fisso pur avendo tempo e modo di arrestare la marcia senza mettere a rischio la sicurezza stradale) è soggetto a una multa da 167 a 666 euro (che diventano da 222 a 885 nelle ore notturne) + la perdita di 6 punti sulla patente e sospensione della patente stessa da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio. Ricordiamo che in presenza di dispositivi appositamente omologati e tarati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non c’è l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 201 comma 1-bis e comma 1-ter CdS.