Revisione Autocarro con 3° asse pneumatico: la circolare Iveco

La revisione degli autocarri non avviene sempre allo stesso modo come la revisione per le autovetture (video in basso). Per questo Federispettori è intervenuta di recente con una circolare destinata alle officine di revisione associate, volta a chiarire le modalità di corretta esecuzione della prova di frenatura su autocarri equipaggiati con terzo asse a sospensione pneumatica. La circolare risponde a numerose richieste degli associati considerando – sottolinea l’associazione – in assenza di disposizioni univoche da parte del Ministero.

IL CASO IVECO E LA CIRCOLARE DEL 2007

Gli autocarri dotati di terzo asse pneumatico, soprattutto quelli del marchio IVECO, che è intervenuta in passato con una circolare-tampone, hanno mostrato criticità durante le revisioni ministeriali. Il test di frenatura eseguito in condizioni standard non sempre permette di ottenere risultati coerenti con i requisiti normativi vigenti. Questo problema, già evidenziato da IVECO nel 2007, è dovuto principalmente al funzionamento del sistema di sospensione e frenatura del terzo asse, che richiede una corretta distribuzione della massa per attivare efficacemente il sistema pneumatico.

PROVA DI FRENATURA AUTOCARRI CON TERZO ASSE PNEUMATICO

Secondo la comunicazione del reparto “ITALY MARKET Product-normativa del trasporto” di IVECO, la prova di frenatura del terzo asse deve essere eseguita con un carico adeguato a garantire il corretto funzionamento dell’asse stesso e del sistema frenante associato. La nota tecnica del 15 ottobre 2007 specifica che il test deve essere condotto con almeno il 66,6% della massa massima legale gravante sull’asse motore. Questo consente la discesa automatica del terzo asse e la corretta immissione di aria compressa nel sistema frenante, garantendo così una frenatura efficace.

LINEE GUIDA DI FEDERISPETTORI

In linea con le indicazioni ricevute e in attesa di una chiarificazione ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Federispettori ha stabilito alcune linee guida che gli ispettori autorizzati dovranno seguire: