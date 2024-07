Quiz patente A e B 2024: nuove domande per la teoria, quali sono?

Novità alle porte per i quiz della patente A e B (per la precisione A1, A2, A, B1, B, BE e B 96): la Direzione generale per la Motorizzazione ha pubblicato il nuovo listato per gli esami di teoria delle suddette patenti che introduce argomenti inediti, ne semplifica altri e cancella quelli ormai obsoleti. Significa che i candidati a conseguire la patente di guida per auto e moto troveranno presto nuove domande in aggiunta alle attuali, sia di carattere tecnico che legislativo. Cerchiamo di scoprire quali sono.

NUOVI QUIZ PATENTE A E B NEL 2024

Il motivo che ha spinto la Direzione Generale a revisionare i quiz patente A e B sta nella necessità di adeguarne i contenuti alle modifiche normative sopravvenute negli ultimi anni, e anche per semplificarne il linguaggio e la proposizione. Le nuove formulazioni dei quiz, infatti, risulteranno più lineari e comprensibili da parte di tutti. Per la stesura dei nuovi quiz si sono seguite due linee guida:

per renderli maggiormente fruibili sia ai candidati con disturbi di apprendimento (DSA, ecc.) e sia ai candidati stranieri. Da tempo, infatti, da parte di diverse categorie di cittadini erano emerse diverse ‘criticità di linguaggio’. integrare e aggiornare i quiz ministeriali alle modifiche operate di recente al Codice della Strada (con particolare riferimento a quelle introdotte dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021).

Tuttavia, come ha già fatto notare qualcuno, la prossima approvazione del Ddl di riforma del Codice della Strada, attualmente all’esame del Senato, comporterà numerose modifiche alla normativa sulla circolazione stradale, per cui occorrerà nuovamente mettere mano ai quiz patente. Di conseguenza, forse sarebbe stato più opportuno attendere le tante modifiche al CdS che saranno ufficializzate nelle prossime settimane prima di procedere con la revisione dei quiz, in modo da non fare il lavoro due volte…

QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE I NUOVI QUIZ PATENTE?

Passerà comunque del tempo prima che i nuovi quiz patente A e B 2024 vengano utilizzati negli esami di teoria. Come spiega la circolare n. 19281 della Motorizzazione che ha introdotto il nuovo listato patenti A e B, per la definizione della data di messa in esercizio bisognerà attendere la traduzione delle domande in lingua francese e tedesca (che sono le altre due lingue ufficiali in Italia, oltre all’italiano, per le minoranze che vivono in Valle d’Aosta e nel Sud Tirol) e anche la realizzazione dei file audio a beneficio dei candidati aventi diritto a tale tipo di supporto. Probabile, quindi, che si dovrà attendere ancora qualche settimana.

ARGOMENTI DEI NUOVI QUIZ PATENTE 2024

Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell’uso della strada – convivenza civile ed uso responsabile della strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, diversamente abili, ecc.).

Segnali di pericolo.

Segnali di divieto.

Segnali di obbligo.

Segnali di precedenza.

Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli.

Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico.

Segnali di indicazione.

Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere.

Pannelli integrativi dei segnali.

Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello.

Distanza di sicurezza.

Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia (svolta); comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli militari; comportamento agli incroci; norme sulla precedenza.

Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci).

Norme sul sorpasso.

Fermata, sosta, arresto e partenza.

Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria.

Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli.

Dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso; cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco protettivo; abbigliamento di sicurezza.

Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; uso di lenti e di altri apparecchi.

Comportamenti per prevenire incidenti stradali; comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità della guida di motocicli.

Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche; alcool, droga e farmaci ; primo soccorso.

Responsabilità civile, penale, amministrativa; assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al veicolo.

Limitazione dei consumi; rispetto dell’ambiente; inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento dei rifiuti.

Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; comportamenti e cautele di guida.

In totale le nuove domande saranno una trentina.