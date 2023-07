Preventivass deve essere ben visibile sui siti delle compagnie

Con la lettera al mercato del 18 luglio 2023 l’IVASS ha definitivamente chiarito le modalità di pubblicizzazione del servizio Preventivass sui siti delle compagnie assicurative, precisando che il preventivatore pubblico che confronta le offerte RC Auto di tutte le assicurazioni operanti in Italia (e che gli agenti e gli intermediari assicurativi hanno l’obbligo di usare quando sottopongono un nuovo contratto, informando il consumatore sui premi offerti da tutte le compagnie di cui sono mandatari), deve essere ben visibile sull’homepage dei siti web delle imprese assicurative.

PREVENTIVASS: GLI OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE

Infatti l’articolo 5 comma 3 del Regolamento IVASS n. 51/2022 prevede che le compagnie pubblichino “sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalità di consultazione di Preventivass consentendone l’accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento attivabile dalla stessa pagina web”, prescrivendo inoltre che “l’informativa e il collegamento a Preventivass siano posizionati in modo visibile nella pagina principale del sito internet ed evidenziati con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione da parte dei consumatori e degli intermediari”.

Tuttavia, dall’esame dei siti delle compagnie di assicurazione operanti in Italia, IVASS ha riscontrato che spesso ciò non viene fatto, in particolare riguardo la collocazione e il contenuto dell’informativa. Per questo motivo l’Istituto di Vigilanza ha ritenuto necessario intervenire, fornendo alcuni chiarimenti interpretativi finalizzati alla migliore comprensione da parte dell’utenza dell’operatività di Preventivass e delle finalità del contratto base RCA.

PREVENTIVASS: COME ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PREVENTIVATORE PUBBLICO

In merito al posizionamento dell’informativa su Preventivass, IVASS precisa che, essendone prevista la presenza “nella pagina principale del sito internet con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione”, tale disposizione può essere attuata anche tramite collegamenti (attivabili mediante appositi buttom) che, richiamando in maniera ben visibile il preventivatore pubblico, reindirizzino ad altre pagine o sezioni del sito internet della compagnia in cui vengono fornite le informazioni dovute.

Per quanto riguarda invece il contenuto dell’informativa, IVASS ritiene che vada in primo luogo chiarita all’utenza la tipologia del servizio erogato da Preventivass, ossia il servizio di comparazione informativa online sulle tariffe RC auto da contratto base, fornendo al riguardo gli elementi conoscitivi minimi sullo stesso contratto.

Sempre in riferimento al contratto base è da ricollegare la previsione dell’art. 4 comma 2 lettera b), del già citato Regolamento IVASS n. 51/22, ai sensi della quale “i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell’impresa dal cui sito internet è stato effettuato l’accesso” (cosiddetto canale “brandizzato”). In tale ipotesi (attivando ed esponendo il canale “brandizzato”) le compagnie ottemperano all’obbligo di formulare obbligatoriamente, tramite il sito internet, la propria offerta da contratto base.

Quindi, ricapitolando, le imprese assicurative devono:

esporre sulla propria home page collegamenti relativi a Preventivass ben visibili , mediante i quali gli utenti possano agevolmente accedere a pagine o sezioni del sito contenenti un’informativa dettagliata sul preventivatore pubblico, sul contratto base e sulle sue finalità;

, mediante i quali gli utenti possano agevolmente accedere a pagine o sezioni del sito contenenti un’informativa dettagliata sul preventivatore pubblico, sul contratto base e sulle sue finalità; collocare il link al canale “brandizzato” di Preventivass in maniera distinta e successiva alla suddetta informativa, chiarendo che, attraverso detto collegamento, gli utenti possono ottenere “il solo preventivo dell’impresa al cui sito internet è stato effettuato l’accesso”.

MANCATA EMISSIONE DEL PREVENTIVO PER DATO MANCANTE

Con la lettera al mercato del 18 luglio 2023 l’IVASS ha rilasciato chiarimenti anche sulla mancata emissione dei preventivi per “dato mancante”. In sostanza, qualora le compagnie rilevino nella richiesta di preventivo errori o incompletezze che non consentano l’emissione del preventivo stesso, rispondono, entro 5 minuti dalla ricezione della richiesta, inviando apposite segnalazioni inerenti la casistica del “dato mancante”, tramite il modello elettronico di cui al Decreto MISE del 4 gennaio 2021 sotto la colonna “Attributi”. In particolare, nel campo “Messaggio” occorre specificare il dato che non permette di fare il preventivo. L’assenza di tale indicazione rende inammissibile la segnalazione di errore trasmessa e viene considerata come mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione.