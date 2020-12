Pedaggi autostrade in Europa: più cari per i veicoli inquinanti dal 2022

L’Europa approva l’obbligo di adeguare le tariffe pedaggio autostrade alle emissioni CO2 dei veicoli

I pedaggi autostrade in Europa verso un adeguamento che dovrebbe scattare entro il 2022. L’aumento del pedaggio autostradale riguarda per lo più i veicoli con emissioni di CO2 maggiori e il pedaggio autostrade per auto e furgoni. La novità introdotta con una norma approvata dalla Commissione europea mira a spingere trasporti più sostenibili e avvicinare gli obiettivi di riduzione della CO2 da trasporto.

PEDAGGI AUTOSTRADE IN EUROPA PIU’ CARI PER CHI INQUINA DI PIU’

L’aumento pedaggi autostrade in Europa per i mezzi pesanti inquinanti è una proposta già dibattuta da qualche anno ma che ha trovato una più ampia regolamentazione. Il termine per gli Stati membri è stato anticipato al 2022, lasciando ad ogni Paese la libertà di definire autonomamente l’applicazione della norma. Oltre a camion e autobus anche per le auto dovrà essere introdotto in ogni Stato un provvedimento che adegua il pagamento del pedaggio autostradale in base alla classe ambientale. Va ricordato che il pagamento pedaggio autostrade in Europa ha modalità e costi molto diversi, tra tratte gratuite e tratte a pagamento, con vignetta autostradale o Telepass europeo.

PEDAGGI AUTOSTRADE IN EUROPA: I PALETTI DELLA COMMISSIONE UE

Per evitare squilibri nei traffici transfrontalieri, la Commissione europea ha imposto specifici paletti, a tutela della libera concorrenza. Ad esempio:

– Il costo pedaggio autostradale di un anno in abbonamento (es. vignetta) non potrà costare oltre 1899 euro per i mezzi più inquinanti;

– Il pedaggio autostradale per i veicoli a basse emissioni in abbonamento non dovrà costare oltre 855 euro;

– Per i veicoli elettrici è introdotta la possibilità di applicare uno sconto pedaggio autostradale fino al 75%.

PEDAGGI AUTOSTRADE: IN ITALIA SLITTA L’ADEGUAMENTO TARIFFE

Il costo del pedaggio autostradale è una faccenda che l’Italia ha deciso di rimandare alla prossima estate 2021, quando – si spera – avremo superato l’emergenza Coronavirus. Il Decreto Milleproroghe ha infatti rimandato al 1 agosto 2021 l’adeguamento delle tariffe autostradali (al rialzo o al ribasso). Mentre è confermato nel testo della Legge di Bilancio 2021, l’aumento costo revisione autoveicoli, che sarà comunque coperto per i primi 3 anni dal “Bonus veicoli sicuri”.