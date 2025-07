Multa per sosta con il finestrino abbassato: quando scatta?

Lasciare l’auto in sosta con il finestrino abbassato può comportare una multa? L’evenienza, a prima vista improbabile, è in realtà regolata, anche se non direttamente, dal Codice della Strada e dipende da specifiche circostanze. Continua a leggere per capire quando e perché puoi rischiare una sanzione se lasci l’auto incustodita con il finestrino aperto, come peraltro è successo di recente a un’automobilista di Vicenza.

LASCIARE L’AUTO IN SOSTA CON IL FINESTRINO ABBASSATO: COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

L’articolo 158 del Codice della Strada disciplina il comportamento durante la sosta e la fermata dei veicoli. Non esiste un divieto esplicito di lasciare il finestrino abbassato, ma il comma 4 specifica che il conducente deve adottare le ‘opportune cautele‘ per evitare l’uso del veicolo ‘senza il suo consenso‘. E in effetti un finestrino abbassato potrebbe essere interpretato come una mancanza di diligenza, soprattutto rischia di facilitare l’accesso non autorizzato al veicolo. Ad esempio, in caso di furto o danni, le autorità potrebbero contestare una trascuratezza che ha favorito il reato, sebbene la multa non sia automatica e dipenda dal contesto.

FINESTRINO ABBASSATO AUTO IN SOSTA: QUANDO PUÒ SCATTARE LA MULTA

Alla luce di ciò, la sanzione può essere applicata se il veicolo in sosta, con finestrino abbassato, rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica o privata. Secondo l’articolo 158, lasciare l’auto in condizioni che ne facilitino l’uso improprio (come un furto) può portare a una multa che varia da 42 a 173 euro, a seconda della gravità e della situazione. Ad esempio, in zone ad alto rischio di criminalità, è possibile che un finestrino abbassato possa attirare l’attenzione di un operatore di polizia particolarmente solerte. Tuttavia è più probabile che accada se il veicolo viene lasciato incustodito in modo palesemente insicuro, ad esempio con il motore acceso senza conducente a bordo, oppure con le chiavi ancora nel quadro o con le portiere aperte o sbloccate in modo evidente.

AUTO IN SOSTA CON IL FINESTRINO ABBASSATO: COME EVITARE PROBLEMI

Comunque, per evitare sanzioni è fondamentale adottare accorgimenti semplici ma efficaci. Chiudere i finestrini e bloccare le portiere è il primo passo per garantire la sicurezza del veicolo. In aggiunta, è consigliabile parcheggiare in aree sicure e ben illuminate, soprattutto di notte o in zone isolate. Se si lascia il finestrino leggermente aperto per la ventilazione (succede spesso nel periodo estivo), meglio farlo in luoghi sorvegliati come parcheggi custoditi. Gli automobilisti dovrebbero anche verificare la presenza di oggetti di valore visibili all’interno dell’auto, che potrebbero incentivare furti. In caso di controllo, dimostrare di aver preso precauzioni ragionevoli può evitare contestazioni. Essere consapevoli del contesto e rispettare le norme di sicurezza riduce il rischio di multe e protegge il proprio veicolo.