Multa in Svizzera per eccesso di velocità: come si paga

Hai preso una multa in Svizzera per eccesso di velocità? Spieghiamo quali sono i limiti da non superare, le sanzioni e come si paga la multa

Cosa succede se si prende una multa in Svizzera per eccesso di velocità e come si paga? La Confederazione Elvetica confina per un lungo tratto con l’Italia ed è pertanto attraversata da molti nostri connazionali: innanzitutto lavoratori transfrontalieri, ma anche turisti, semplici visitatori e persone di passaggio. Questo significa che non è per nulla raro, per un italiano, prendere una multa in Svizzera, vediamo pertanto come bisogna comportarsi se dovesse accadere.

L’ECCESSO DI VELOCITÀ IN SVIZZERA

La Svizzera è molto severa con chi si pone alla guida di un veicolo a motore e viola i limiti di velocità sul proprio territorio. Le conseguenze per questo tipo di infrazione prevedono infatti sanzioni pecuniarie molto pesanti con l’aggiunta, a seconda della gravità dei casi, di misure accessorie come il ritiro e la revoca della patente, la confisca del veicolo e persino la pena detentiva. I limiti di velocità attualmente vigenti in Svizzera sono questi:

Autostrade: 120 km/h

Semiautostrade: 100 km/h

Strade principali e secondarie: 80 km/h (fuori dalle località); 50 km/h (nelle località).

In situazioni particolari queste velocità massime possono essere ridotte (a causa di un sovraccarico del traffico, della cattiva qualità dell’aria o per ragioni di sicurezza). Inoltre all’interno delle località ci sono zone limitate a 20 o a 30 km/n.

Alcune tipologie di veicoli sono poi soggetti a limiti diversi. Ad esempio dal 1° gennaio 2021 la velocità massima autorizzata sulle autostrade svizzere per trainare un rimorchio o una roulotte (fino a 3,5 tonnellate) è passata da 80 a 100 km/h. Devono essere montati pneumatici adeguati che permettano di procedere a questa velocità.

SANZIONI PER CHI SUPERA I LIMITI DI VELOCITÀ IN SVIZZERA

In base al codice stradale della Svizzera chi supera i limiti è passibile delle seguenti multe e pene:

– Superamento da 1 a 5 km/h: 40 CHF all’interno delle località e fuori dalle località; 20 CHF in autostrada;

– Superamento da 6 a 10 km/h: 120 CHF all’interno delle località; 100 CHF fuori dalle località; 60 CHF in autostrada;

– Superamento da 11 a 15 km/h: 250 CHF all’interno delle località; 160 CHF fuori dalle località; 120 CHF in autostrada;

– Superamento da 16 a 20 km/h: denuncia all’interno delle località; 240 CHF fuori dalle località; 180 CHF in autostrada;

– Superamento da 21 a 25 km/h: denuncia all’interno delle località e fuori dalle località; 260 CHF in autostrada;

– Superamento oltre 25 km/h: denuncia all’interno delle località, fuori dalle località e in autostrada.

Per gli eccessi di velocità superiori sono inoltre previste ulteriori misure amministrative:

– All’interno delle località

Superamento da 16-20 km/h: ammonimento

Superamento da 21-24 km/h: 1 mese di revoca (minimo)

Superamento da 25 km/h e più: 3 mesi di revoca (minimo).

– Fuori delle località

Superamento da 21-25 km/h: ammonimento

Superamento da 26-29 km/h: 1 mese di revoca (minimo)

Superamento da 30 km/h e più: 3 mesi di revoca (minimo).

– Autostrada

Superamento da 26-30 km/h: ammonimento

Superamento da 31-34 km/h: 1 mese di revoca (minimo)

Superamento da 35 km/h e più: 3 mesi di revoca (minimo).

Gli eccessi di velocità a partire da 25 km/h all’interno delle località, da 30 km/h fuori dalle località e da 35 km/h in autostrada sono iscritti nel casellario giudiziale e, per un certo lasso di tempo, figurano nell’estratto del casellario stesso.

In caso di recidiva la durata della revoca della patente è nettamente superiore. E nell’ipotesi di eccessivo superamento della velocità si commette un reato che viene sanzionato con almeno un anno di detenzione. Inoltre lo Stato può confiscare e mettere all’asta l’auto della persona condannata e ritirare la patente per almeno due anni. Il nuovo rilascio è subordinato a una perizia psicologica. Ulteriori informazioni sul sito del codice stradale svizzero.

Ricordiamo che 1 franco svizzero (CHF) vale all’incirca 0,92 euro al cambio attuale.

HO RICEVUTO UNA MULTA DALLA SVIZZERA: COSA FARE (E COME PAGARE)

Come abbiamo visto i limiti di velocità in Svizzera sono mediamente più bassi che in Italia, pertanto per un automobilista italiano, abituato diversamente, è più facile superarli. Per questo le multe fioccano. Chi viene fermato sul posto vede notificarsi la multa direttamente, ma cosa succede se l’infrazione è rilevata da un dispositivo a distanza come l’autovelox (ossia nella maggior parte dei casi)? In un’ipotesi del genere l’auto in infrazione risulta identificata tramite la targa (con il supporto delle autorità italiane), dopodiché viene inviata al proprietario del mezzo la comunicazione cantonale con la richiesta di inviare i dati del conducente del mezzo sanzionato, al fine di individuare l’effettivo trasgressore. Solo dopo viene spedita la sanzione, accompagnata da un link (come questo) mediante cui si può effettuare il pagamento con carta di credito.