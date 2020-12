Misure catene da neve auto: gruppi e tolleranze ruote

Come scegliere la misura delle catene da neve in base alla dimensione delle gomme e cosa cambia tra i diversi gruppi

Il cambio gomme invernali non sempre risolve la necessità di avere a bordo e montare le catene da neve con gli pneumatici invernali. Quando sono di ausilio alle gomme invernali o in sostituzione ad esse, le misure delle catene da neve permettono di non sbagliare acquisto. Ma cosa cambia tra i gruppi e come si distinguono le tolleranze tra le misure di catene per autovetture e fuoristrada?

CATENE DA NEVE, UTILI ANCHE CON LE GOMME INVERNALI

Dal punto di vista legale, le gomme invernali M+S con il fiocco di neve sono assolutamente equivalenti alle catene da neve. In condizioni di guida difficoltose, come la neve compatta e schiacciata da altri veicoli o su una strada in salita, non c’è gomma invernale o SUV che tenga: può essere necessario montare le catene da neve. Districarsi tra le misure delle catene non è difficile, a patto di conoscere le dimensioni degli pneumatici su cui montarle. Le informazioni principali che servono prima di acquistare le catene da neve si possono trovare nel libretto d’uso dell’auto. Qui si può capire se il Costruttore sconsiglia il montaggio delle catene da neve o lo spessore delle maglie consigliato. In base alla misura delle gomme poi i produttori di catene differenziano le misure delle catene e la compatibilità in gruppi. Ecco di seguito come riconoscere tutte le dimensioni delle catene da neve, tolleranze e gruppi per auto.

MISURA CATENE DA NEVE PER AUTO

Le catene da neve hanno una tolleranza che permette di montare le stesse catene da neve anche su veicoli diversi, purché le gomme abbiano dimensioni non troppo diverse. E’ proprio questo uno dei vantaggi delle catene da neve, che le rende più versatili e convenienti per un uso sporadico su strade con obbligo di catene a bordo. In genere le catene da neve sono differenziate dai produttori in gruppi da 1 in su. Ogni gruppo intercetta diverse misure di catene compatibili con gomme di diametro diverso, poiché la possibilità di regolazione permette una certa adattabilità anche tra pneumatici con profilo diverso. Ecco di seguito le dimensioni catene da neve suddivise per gruppi.

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 1 o 10:

– R12: 145/70;

– R13: 135/70;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 2 o 20:

– R12: 145/80, 155/70;

– R13: 135/80, 145/70, 155/60, 155/65, 165/55, 175/50;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 3 o 30:

– R12: 155/80, 165/70, 175/70,

– R13: 145/80, 155/70, 165/65, 175/60, 185/55;

– R14: 135/80, 145/70, 155/60, 155/65, 175/50;

– R15: 135/70, 145/60, 155/60;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 4 o 40:

– R13: 155/80, 165/70, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55;

– R14: 145/80, 155/70, 165/60, 165/65, 175/55;

– R15: 135/80;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 4,5 o 45:

– R14: 175/60, 185/55;

– R15: 155/65;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 5 o 50:

– R13: 165/80, 175/70, 185/65, 195/60;

– R14: 155/80, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55;

– R15: 145/80, 155/65, 155/70, 165/60, 165/65, 185/50;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 6 o 60:

– R13: 175/80, 185/70, 195/65, 205/60;

– R14: 165/75, 165/80, 175/70, 185/65, 195/60, 205/55;

– R15: 155/80, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/50;

– R16: 185/50, 195/45;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 6,5 o 65:

– R14: 185/70, 205/55;

– R15: 185/60, 195/55, 205/50;

– R16: 205/45, 215/40;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 7 o 70:

– R13: 185/80, 195/70, 205/65;

– R14: 175/75, 175/80, 185/70, 195/65, 205/60;

– R15: 165/80, 175/70, 185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45;

– R16: 195/50, 205/45, 215/40;

– R17: 205/40;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 7,5 o 75:

– R15: 205/55, 215/50;

– R16: 185/55, 205/50, 215/45;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 8 o 80:

– R13: 205/70;

– R14: 185/80, 195/70, 205/65, 215/60, 225/55;

– R15: 175/80, 185/70, 195/65, 205/60, 225/50;

– R16: 195/55, 195/60, 205/55, 225/45;

– R17: 205/45 215/40, 225/40;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 9 o 90:

– R14: 195/80, 205/70, 225/60;

– R15: 185/80, 195/70, 205/65, 215/60, 225/55;

– R16: 195/65, 205/55, 215/50;

– R17: 205/50, 215/45;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 9,5 o 95:

– R14: 235/60;

– R15: 195/75, 205/70, 215/65, 225/60, 235/55;

– R16: 205/60, 205/65, 215/55, 225/50;

– R17: 215/50, 225/45;

– R18: 215/40;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 10 o 100:

– R14: 205/80, 215/70, 235/60;

– R15: 205/70, 215/65, 225/60, 235/55;

– R16: 205/60, 215/55, 225/50;

– R17: 215/50, 225/45, 235/40;

– R18: 215/45, 235/35;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 11 o 110:

– R14: 215/80, 225/70, 245/60;

– R15: 215/70, 225/65, 235/60;

– R16: 215/60, 225/55, 235/50, 245/45;

– R17: 215/55, 225/50, 235/45, 245/40;

– R18: 225/45, 235/40;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 12 o 120:

– R15: 225/70, 245/60;

– R16: 215/65, 225/60, 245/50;

-R17: 235/50, 245/45, 255/40;

-R18: 245/40, 255/35;

MISURE CATENE DA NEVE GRUPPO 13 o 130:

– R15: 235/70;

– R16: 245/55, 255/50;

– R17: 235/55, 245/50, 275/40, 255/45, 225/60;

– R18: 235/50, 255/40.