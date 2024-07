Metano: arriva il QR Code bombole, più sicurezza nei controlli

La società Servizio Fondo Bombole Metano (SFBM) ha presentato un nuovo sistema di tracciamento delle bombole di metano per autotrazione, alla presenza del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Questo avanzato sistema, basato sull’uso di QR code, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza e l’efficienza nella gestione delle bombole di metano e una vera e propria “carta d’identità elettronica” per tutte le bombole circolanti in Italia.

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA TRACCIABILITÀ DELLE BOMBOLE METANO

Il nuovo sistema di tracciamento sviluppato da SFBM consente di ottenere, in tempo reale, tutte le informazioni relative alle bombole di metano, sia quelle installate sui veicoli privati che sui mezzi pubblici.

Tramite una semplice scansione del QR code, è possibile verificare se la bombola è stata revisionata e se è conforme agli standard di sicurezza vigenti. Questo strumento è destinato a ridurre drasticamente gli usi impropri e a migliorare la sicurezza stradale e del settore delle riqualificazioni.

IN ITALIA 2 MILIONI DI BOMBOLE DI METANO PER VEICOLI

Giuseppe Moles, Amministratore Delegato di Acquirente Unico che ha acquisito la società SFBM, ha evidenziato come questo sistema affronti una questione cruciale: l’identificazione esatta del numero e della collocazione delle bombole di metano circolanti sul territorio italiano. “Questo dimostra che il sistema pubblico è capace di adottare le migliori pratiche per ottenere risultati ottimali a beneficio generale,” ha dichiarato Moles.

Marco Mele, Amministratore Unico della SFBM, ha illustrato il funzionamento del sistema di tracciamento, sottolineando che il nuovo strumento è il risultato di un lungo processo di ristrutturazione e ottimizzazione dei costi e della produttività. “Abbiamo lavorato per dotarci di un sistema capace di rilevare tutte le bombole di metano per autotrazione, circa 2 milioni, presenti sul territorio,” ha spiegato Mele. “Questo progetto è uno dei tanti obiettivi che abbiamo raggiunto nell’interesse di tutti gli attori del settore e dei cittadini.”

PROGETTI FUTURI E SOSTENIBILITÀ SUL METANO PER AUTOTRAZIONE

Il Presidente del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), Paolo Arrigoni, ha ricordato che il settore del metano per autotrazione ha sofferto a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti iniziato nel 2021, ma ha espresso fiducia che il nuovo sistema di tracciamento contribuirà a rilanciare il settore. E’ anche vero che il metano ha perso anche il supporto dei Costruttori auto che hanno smesso di investire in nuovi modelli, vedi Fiat, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Non che il GPL sia messo diversamente: quasi tutto l’immatricolato è coperto da Brand cinesi, a parte qualche offerta Dacia, Renault, Ford, Mitsubishi, Kia e Hyundai, ma con il contagocce.

In occasione della presentazione, la prima targhetta con QR code è stata applicata simbolicamente dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l’importanza del progetto per la sicurezza degli utenti e per fornire al Paese un quadro operativo moderno ed efficiente. “Questo sistema ci permette di monitorare cosa viene immesso sul mercato e cosa deve essere recuperato, rappresentando una sorta di carta d’identità delle bombole,” ha affermato Fratin.