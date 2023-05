IIHS: pedoni a rischio con i limiti di velocità per i monopattini

I limiti di velocità per i monopattini elettrici e l’obbligo di circolare esclusivamente sulle piste ciclabili aumentano la sicurezza per gli utenti della micro mobilità ma comportano un aumento del rischio per i pedoni. A lanciare l’allarme è l’IIHS che ha condotto uno studio osservando la tendenza a guidare gli e-scooter sui marciapiedi negli USA.

LIMITI DI VELOCITA’ E MONOPATTINI SUI MARCIAPIEDI: LO STUDIO IIHS

“I nostri risultati mostrano che limitare la guida dei monopattini elettrici a basse velocità comporta un compromesso”, ha affermato Jessica Cicchino, vicepresidente della ricerca IIHS e autrice principale dello studio. “A bassa velocità, è più probabile che i conducenti di monopattini scelgano il marciapiede piuttosto che la strada. Ciò li mette meno al riparo dalle auto, ma potrebbe significare più incidenti con le persone a piedi”. I ricercatori dell’IIHS hanno confrontato il comportamento dei conducenti di monopattini ad Austin (Texas) e Washington, DC. Ad Austin le velocità massima per i monopattini è 20 mph. A Washington, invece il limite è di 10 mph, uno dei più bassi negli Stati Uniti.

MONOPATTINI SUI MARCIAPIEDI QUANDO MANCANO LE PISTE CICLABILI

In entrambe le città, i conducenti di scooter elettrici hanno guidato prevalentemente su piste ciclabili dove erano disponibili. Dove non c’erano piste ciclabili, tuttavia, i conducenti a Washington DC avevano il 44% di probabilità in più di scegliere di guidare sul marciapiede. Nel complesso, i conducenti di monopattini tendevano a scegliere il marciapiede quando il traffico automobilistico era più intenso, così come sulle statali e sulle strade a doppio senso di marcia. Al contrario, i ricercatori hanno osservato un aumento dei conducenti di scooter elettrici nelle corsie di percorrenza dei veicoli nei fine settimana, probabilmente a causa del traffico ridotto.

MONOPATTINI SUI MARCIAPIEDI: UN SISTEMA SI ACCORGE SE IL CONDUCENTE CI SALE SOPRA

“Rallentare i ciclisti più veloci sul marciapiede dovrebbe aiutare a prevenire gli incidenti e ridurre la gravità delle lesioni quando gli scooter elettrici colpiscono i pedoni”, ha affermato Cicchino. L’IIHS tuttavia spiega che ci sono poche prove sull’efficacia dei limiti di velocità sui marciapiedi, sebbene due terzi delle comunità statunitensi li stiano prendendo in considerazione o li hanno già implementati, secondo un sondaggio del 2022 del Behavioral Traffic Safety Cooperative Research Program. Alcune aziende produttrici di e-scooter stanno adottando sistemi in grado di rilevare quando i monopattini sono sui marciapiedi. L’IIHS confida che questa tecnologia possa diffondersi rapidamente in modo applicare limiti di velocità specifici in base alle condizioni di guida.