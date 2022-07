Guidare in Ungheria: limiti, norme e consigli per evitare multe

Scopri tutte le norme, i consigli e i limiti del codice della strada ungherese per guidare in Ungheria in tutta sicurezza e senza prendere multe

Proseguono le guide di SicurAUTO.it per gli automobilisti diretti verso i Paesi europei e parliamo di come guidare in Ungheria. Dovendo compiere un viaggio in auto in Ungheria o noleggiare una vettura una volta giunti a destinazione, è di fondamentale importanza conoscere e rispettare le principali norme del Codice della Strada in Ungheria . Ecco limiti, norme e consigli per evitare multe in Ungheria.

Aggiornamento del 20 luglio 2022: le nuove regole sul Green Pass per i viaggi in Ungheria e contenuti più attuali e utili

GUIDARE IN UNGHERIA: I LIMITI DI VELOCITÀ

I limiti di velocità in Ungheria sono grosso modo allineati a quelli delle principali Nazioni europee:

– nei centri urbani vige il limite di 50 km/h salvo diversa indicazione della segnaletica stradale in zone ad alta densità pedonale, quali scuole e ospedali;

– sulle strade extraurbane il limite è fissato in 90 km/h;

– su superstrade e autostrade la velocità massima è rispettivamente di 110 e 130 km/h.

A proposito di autostrade, il pedaggio autostrade in Ungheria si paga acquistando un bollino settimanale o mensile, bisogna acquistarlo, registrando la targa, entro 50 chilometri dal confine ungherese. Il bollino viene venduto negli uffici pubblici al confine e presso le stazioni di rifornimento.

LIMITI ALCOL AL VOLANTE E GUIDA IN UNGHERIA

La tolleranza sulla guida in stato d’ebbrezza in Ungheria è pari a zero. Zero è infatti il limite consentito per qualsiasi categoria di guidatore, esperto, neopatentato o professionale. I controlli sono molto severi è la polizia può imporre l’esecuzione di test ospedalieri. Le sanzioni qualora si venisse trovati positivi all’alcool sono molto severe: un tasso riscontrato superiore a 0,80 g/litro prevede l’accusa penale.

GUIDARE IN UNGHERIA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E PSICOFARMACI

Analogamente per quanto avviene per l’alcol, non esiste alcuna tolleranza per chi viene trovato positivo a sostanze stupefacenti o altre sostanze psicotrope in Ungheria. Il codice prevede sanzioni anche a chi permette a una persona di guidare sotto effetto di droghe.

PAGAMENTO MULTE IN UNGHERIA

Come avviene in molti altri Paesi europei se un guidatore straniero commette una infrazione al codice della strada e questa gli viene contestata da una pattuglia, è possibile che venga richiesto il pagamento immediato della multa in Ungheria. È buona norma farsi rilasciare una ricevuta dell’avvenuto pagamento o richiedere il pagamento presso la stazione di polizia più vicina. Qualora si sostasse senza aver esposto il ticket del parcheggio è prevista la multa e l’apposizione delle ganasce, se il biglietto è esposto ma scaduto è prevista la sola sanzione.

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN UNGHERIA

L’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti gli occupanti quando si viaggia in Ungheria:

– i bambini con altezza inferiore a 1.50 metri devono essere assicurati a un sistema di ritenuta idoneo al peso;

– i bambini di età inferiore a 3 anni devono invece sedere su un seggiolino omologato. Qualora si posizionasse il seggiolino sul sedile del passeggero anteriore è necessario disattivare l’airbag e posizionare il seggiolino in posizione opposta al senso di marcia.

IL TRASPORTO DI ANIMALI IN UNGHERIA

Il trasporto di animali domestici in Ungheria è subordinato al possesso del Passaporto Europeo, rilasciato dalle autorità sanitarie veterinarie. Sul documento devono essere indicate le date di vaccinazione antirabbica e il codice del microchip applicato all’animale. Gli animali devono essere identificabili tramite tatuaggio, applicato prima del 3 luglio 2011, o microchip.

ULTERIORI CONSIGLI SULLA GUIDA IN UNGHERIA

La dotazione di sicurezza obbligatoria quando si guida in Ungheria è composta da:

– triangolo;

– gilet riflettente;

– cassetta per il primo soccorso.

Le luci anabbaglianti devono essere accese anche di giorno quando si viaggia al di fuori dei centri urbani. In caso di marcia con catene da neve la velocità massima consentita è di 50 km/h. Da lunedì 7 marzo 2022 le restrizioni di viaggio e di ingresso in Ungheria sono state eliminate in forza al Decreto Governativo 77/2022. È dunque di nuovo possibile entrare in Ungheria senza necessità di Green Pass, certificati di guarigione o test anti-Covid. Per maggiori informazioni è possibile accedere al sito web della Polizia ungherese. Puoi trovare le info aggiornate sulla circolazione in Ungheria sul sito Viaggiare Sicuri.