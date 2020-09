Guidare in Svezia: limiti, norme e consigli per evitare multe

Scopri tutte le norme, i consigli e i limiti del codice della strada svedese, per guidare in Svezia in tutta sicurezza e senza prendere multe

La nuova tappa del nostro viaggio attraverso le norme che regolano la circolazione nei Paesi dell’Unione Europea ci porta i confini del nostro Continente e affronteremo oggi il codice della strada svedese. Dopo avere visto cosa bisogna sapere per circolare in nazioni come la Bulgaria o la Slovenia, scopriremo quali sono i limiti e le norme per guidare in Svezia in tutta sicurezza e soprattutto nel rispetto del codice, evitando così di essere multati o di avere altri grattacapi durante un soggiorno nello Stato scandinavo.

Articolo aggiornato il 11 settembre 2020 alle ore 8:00

LIMITI DI VELOCITA’ IN SVEZIA

I limiti di velocità in Svezia sono applicati in base alle condizioni, intese come standard di qualità e sicurezza, che le strade presentano al momento. I limiti sono quindi variabili lungo una medesima tipologia di strada ed è importante fare riferimento alla segnaletica stradale (Sapevi che la Svezia è una delle Nazioni più sicure d’Europa?). Nei centri abitati il range di velocità consentita va da 30 a 50 km/h, lungo le strade extraurbane il range è innalzato da 70 a 90 km/h. infine in autostrada la velocità massima è compresa tra 90 e 110 km/h.

LIMITE ALCOL E GUIDA IN SVEZIA

Il limite massimo consentito di alcool per i conducenti di veicoli a motore è di 0.2 g/litro; si tratta di uno dei limiti più bassi tra quelli imposti dai Paesi UE e l’atteggiamento delle autorità nei confronti di chi trasgredisce è piuttosto severo. Le multe e le pene previste sono progressivamente più rigide e si può giungere al ritiro della patente e all’arresto (Leggi qui la portata del problema sociale dell’alcool in Svezia).

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE IN SVEZIA

La Svezia ha adottato norme a tolleranza zero per quanto riguarda l’uso di droghe e altre sostante che alterino la capacità di condurre un veicolo. A chi venisse riscontrata la presenza nell’organismo di psicofarmaci è richiesto di produrre una prescrizione medica, in mancanza della ricetta e comunque se le condizioni del soggetto non sono tali da permettergli una guida sicura, scattano le sanzioni previste.

MULTA PRESA IN SVEZIA

Il codice della strada svedese non prevede l’incasso della multa sul posto come procedura standard, per quanto riguarda i conducenti provenienti da altri Paesi è data facoltà alle autorità di richiedere il pagamento contestualmente all’elevazione delle multe. Ricordiamo che in questi casi è sempre opportuno richiedere e conservare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della sanzione.

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN SVEZIA

L’uso delle cinture di sicurezza in Svezia è obbligatorio per tutti gli occupanti di un veicolo salvo eventuale dispensa per motivi di salute, ovviamente certificata da un medico. I bambini fino a 4 anni devono essere assicurati a seggiolini idonei alla loro corporatura, se si tratta di bambini di età superiore e con altezza fino a 1.35 mt. è prescritto l’uso di appositi rialzi e delle cinture di sicurezza .

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA IN SVEZIA

La dotazione obbligatoria per guidare in Svezia prevede fondamentalmente il triangolo, il segnalatore deve essere posto a 50 metri di distanza dall’auto su strade urbane ed extraurbane, a 100 metri sulle autostrade. L’uso degli anabbaglianti anche di giorno è obbligatorio, inoltre dal 1 dicembre al 31 marzo se il fondo stradale è ricoperto da neve o ghiaccio è possibile transitare soltanto con gomme invernali; qualora la sede stradale fosse sgombra è possibile circolare con gomme standard.

VIAGGIARE CON ANIMALI DOMESTICI IN SVEZIA

Per viaggiare con animali domestici in Svezia serve il Passaporto Europeo, rilasciato dalle autorità veterinarie della propria nazione e contenente le indicazioni sulle vaccinazioni antirabbiche; inoltre gli animali devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, quest’ultimo apposto prima del 3 luglio 2011.