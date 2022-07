Guidare in Romania: limiti, norme e consigli per evitare multe

Scopri tutte le norme, i consigli e i limiti del codice della strada rumeno per guidare in Romania in tutta sicurezza e senza prendere multe

Eccoci con una nuova tappa del viaggio alla scoperta dei codici della strada dei Paesi dell’Unione Europea: cosa bisogna sapere per guidare Romania. Ecco una guida che ricorda le norme che regolano la circolazione in Romania, i consigli da ricordare e i limiti del Codice della Strada in Romania. Da quando il Paese è entrato a far parte della Comunità Europea si sono intensificati notevolmente gli scambi commerciali e il traffico da e verso la Nazione. Scopriamo cosa sapere per guidare in Romania e non avere sorprese o essere multati.

Aggiornamento del 25 luglio 2022: le nuove regole sul Green Pass per i viaggi in Romania e contenuti più attuali e utili

GUIDARE IN ROMANIA: I LIMITI DI VELOCITÀ

Nei centri urbani rumeni il limite di velocità, salvo diversa indicazione della segnaletica, è fissato in 50 km/h. Fuori invece:

– sulle strade extraurbane il limite sale a 90 km/h;

– sulle strade a doppia corsia per carreggiata a 100 km/h;

– sulle autostrade la velocità massima, allineata alla media europea, è di 130 km/h.

LIMITI ALCOL AL VOLANTE E GUIDA IN ROMANIA

In Romania il limite di alcol consentito per legge alla guida è pari a zero, nessuna tolleranza è quindi ammessa. Chi viene trovato positivo all’alcol test, anche con un tasso minimo, rischia la sospensione della patente fino a 90 giorni e una multa consistente. La sanzione può essere ridotta a 30 giorni se il multato accetta di seguire un corso “riabilitante” di 7 giorni di lezioni di guida.

GUIDARE IN ROMANIA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E PSICOFARMACI

Al pari dell’alcol alla guida in Romania non è tollerata alcuna sostanza stupefacente o psicotropa ed eventuali controlli positivi sugli automobilisti sono sanzionati in maniera pesante. L’uso di droghe o sostanze che alterino la percezione quando si conduce una vettura è considerato un crimine.

PAGAMENTO MULTE IN ROMANIA

Così come avviene in numerosi altre nazioni europee anche in Romania è previsto il pagamento sul posto delle multe per infrazioni al codice della strada. Qualora si verificasse questa evenienza bisogna richiedere il rilascio di una quietanza che confermi l’avvenuto pagamento in contanti. È inoltre opportuno sapere che in caso di parcheggio in sosta vietata l’auto può essere rimossa o bloccata con le ganasce. (Sai come comportarti se una ganascia ti blocca? Scoprilo qui).

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN ROMANIA

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per tutti gli occupanti della vettura, quindi anche per chi siede sul divano posteriore. Inoltre:

– i minori di 12 anni non possono sedere sul posto del passeggero anteriore;

– i bambini fino a 3 anni devono essere collocati su seggiolini omologati e adatti alla loro corporatura.

IL TRASPORTO DI ANIMALI IN ROMANIA

Il trasporto di animali in Romania provenienti da altri Paesi è subordinato al possesso del Passaporto Europeo per animali rilasciato dalle autorità veterinarie. Questo deve riportare indicazioni circa la vaccinazione antirabbica. Inoltre gli animali devono essere riconoscibili tramite tatuaggio o microchip.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA SULLA GUIDA IN ROMANIA

La dotazione di sicurezza obbligatoria per guidare in Romania prevede:

– il triangolo;

– un kit di primo soccorso;

– un estintore;

– il gilet riflettente ad alta visibilità.

Riguardo l’uso delle luci queste devono essere accese anche di giorno quando si circola al di fuori dei centri abitati. L’uso degli abbaglianti in Romania è consentito di notte nei centri abitati, su strade senza illuminazione e agli incroci. Devono essere ovviamente abbassate quando si incrocia un altro veicolo o un pedone. Dal 9 marzo 2022 l’ingresso in Romania non è più soggetto a restrizioni. Ai viaggiatori in entrata non sarà richiesto il Certificato digitale Covid-19 e non è previsto l’isolamento fiduciario. Puoi trovare le info aggiornate sulla circolazione in Romania sul sito Viaggiare Sicuri.