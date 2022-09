Guidare con il braccio fuori dal finestrino: rischi e multa

Si può guidare con il braccio fuori dal finestrino? Assolutamente no e vi spieghiamo quali sono i rischi e quanto si paga di multa

Quanti automobilisti hanno l’abitudine di guidare con il braccio fuori dal finestrino? Tanti, anzi troppi. Eh sì perché si tratta di una pratica assolutamente deprecabile, molto diffusa specialmente d’estate, che oltre a mettere a rischio la sicurezza stradale è anche diseducativa se ci sono minori a bordo. Ovviamente il Codice della Strada vieta e punisce la guida col braccio o col gomito fuori dal finestrino, anche se in modo indiretto.

PERCHÉ NON BISOGNA GUIDARE CON IL BRACCIO FUORI DAL FINESTRINO

Qual è il maggior problema di guidare con il braccio fuori dal finestrino? Essenzialmente uno: l’impossibilità di tenere entrambe le mani saldamente sul volante (in particolare la sinistra), come invece richiedono le più elementari norme di sicurezza. È vero che in condizioni di marcia tranquilla molti conducenti sono in grado di guidare l’auto con una sola mano: tuttavia non si può mai escludere la possibilità di un imprevisto (banalmente un cane che attraversa improvvisamente la strada) che richieda la pronta reazione del guidatore. Reazione che però non può prescindere dall’utilizzo di entrambe le mani, che quindi vanno tenute sempre ben salde sullo sterzo e posizionate preferibilmente nella posizione detta delle ‘9 e 15’ con i 2 pollici ben inseriti tra volante e razze.

Ma a parte questo, guidare con il braccio fuori dal finestrino è anche pericoloso per lo stesso conducente, che in caso di collisione o soltanto di brusca frenata rischia di ferirsi in modo molto serio. Inoltre se si guida con una mano sola, un falso movimento può portare a infiammazioni e a dolori muscolari e articolari.

GUIDARE CON IL BRACCIO FUORI DAL FINESTRINO: COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

Come dicevamo inizialmente, il Codice della Strada si occupa di sanzionare chi guida con il braccio o anche solo con il gomito fuori dal finestrino. Tuttavia lo fa in maniera indiretta, non essendoci una norma specifica, punendo generalmente la guida scomposta. In particolare:

– l’articolo 140 comma 1 ricorda che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”;

– l’articolo 141 comma 2 precisa poi che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

– infine l’articolo 169 comma 1 specifica che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”.

GUIDARE CON BRACCIO O GOMITO FUORI DAL FINESTRINO: LE SANZIONI

Alla luce di ciò le sanzioni per chi guida con il braccio fuori dal finestrino (e in genere tenendo il volante con una sola mano, anche per fumare) prevedono, a seconda delle circostanze, una multa da 42 a 173 euro oppure, più pesantemente, una multa da 87 a 344 euro e la perdita di 1 punto sulla patente.