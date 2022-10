Guida autonoma: limite velocità a 130 km/h in autostrada dal 2023

Während der hochautomatisierten Fahrt, ermöglicht DRIVE PILOT dem Fahrer sich vom Verkehrsgeschehen ab- und bestimmten Nebentätigkeiten zu zuwenden. Zum Beispiel mit den Kollegen via In-Car-Office zu kommunizieren, Mails zu schreiben, im Internet zu surfen oder entspannt einen Film anzuschauen. During the conditionally automated journey, DRIVE PILOT enables the driver to move away from the traffic situation and to turn to certain secondary activities. For example, communicating with colleagues via in-car office, writing e-mails, surfing the Internet or watching a movie in a relaxed way.