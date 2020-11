Domanda del giorno: è vietato sorpassare un'auto della polizia? La risposta esatta è "dipende". Da chi e da cosa lo spieghiamo nell'articolo

È un dubbio che attanaglia molti conducenti, soprattutto quelli più giovani e un po’ inesperti: è vietato sorpassare un’auto della polizia? Dove per ‘polizia’ si intende più genericamente qualsiasi mezzo delle Forze dell’ordine, quindi anche carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, ecc. La domanda è lecita perché tante volte abbiamo visto formarsi una lunga colonna di vetture dietro un’auto della polizia, anche con sirena spenta e a velocità ridotta, senza che nessuno si ‘azzardasse’ a superarla. Probabilmente proprio per timore di incorrere in chissà quale infrazione…

QUANDO SI PUÒ SORPASSARE UN’AUTO DELLA POLIZIA

In realtà non è vietato sorpassare un’auto della polizia, su qualunque tipo di strada. Ma per effettuare liberamente il sorpasso sono necessarie due condizioni:

– l’auto della polizia non dev’essere impegnata in un servizio di emergenza (indicato dal suono della sirena e dalla luce lampeggiante blu);

– non devono esserci altri tipi di impedimenti, ad esempio un segnale di divieto di sorpasso.

Infatti il superamento di una vettura delle Forze dell’ordine NON impegnata in un servizio d’emergenza deve avvenire rispettando tutte le disposizioni relative alla manovra del sorpasso indicate nell’articolo 148 del Codice della Strada, valide per ogni conducente. Quindi anche l’auto della polizia va superata a sinistra accertandosi tra le altre cose che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio, salvo che l’auto dei poliziotti non abbia a sua volta segnalato di voler compiere analoga manovra. Ovviamente il conducente dell’auto della vettura della polizia che viene sorpassato deve, come tutti, agevolare la manovra di sorpasso del veicolo alle sue spalle e non accelerare.

QUANDO È VIETATO SORPASSARE UN’AUTO DELLA POLIZIA

Come detto nel paragrafo precedente, è vietato sorpassare un’auto della polizia (e dei carabinieri, della guardia di finanza, ecc.) se quest’ultima è impegnata in servizi urgenti con utilizzo congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme (sirena) e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. L’articolo 177 comma 3 del Codice della Strada ricorda infatti che “chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli adibiti a servizi di polizia impegnati nell’espletamento di servizi urgenti, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia”.

LA POLIZIA PUÒ VIOLARE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

In base a ciò che abbiamo scritto emerge chiaramente che la polizia può infrangere le regole di comportamento stabilite dal Codice della Strada, ma solo se impegnata in servizi d’emergenza e previo utilizzo di sirena acustica e luce lampeggiante. E comunque senza mettere a rischio la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli (ad esempio un’auto della polizia che sta inseguendo una vettura di malviventi non può in nessun caso entrare a tutta velocità in un’area pedonale, dove si presume stiano passeggiando delle persone, anche a costo di perdere di vista la vettura inseguita).