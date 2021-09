I principali provvedimenti del Decreto Infrastrutture 2021: sanzione raddoppiata per la sosta selvaggia sugli stalli dei disabili e introduzione degli stalli rosa

Il Governo Draghi ha approvato il Decreto Infrastrutture 2021 che, tra le altre cose, prevede anche alcune modifiche al Codice della Strada, come l’introduzione degli ‘stalli rosa’ dedicati alle donne in gravidanza e l’inasprimento delle sanzioni per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati ai disabili. Scopriamo nel dettaglio le principali misure del Dl Infrastrutture.

IL DL INFRASTRUTTURE 2021 “MIGLIORA LA SICUREZZA”, DICE IL MINISTRO

Il decreto-legge contenente “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 settembre 2021. Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha spiegato che si tratta di un provvedimento coerente con la nuova visione del Ministero e le strategie del Governo, in quanto semplifica le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture, migliora la sicurezza e il funzionamento dei trasporti e tutela maggiormente i diritti alla mobilità delle persone disabili e delle donne in gravidanza.

DECRETO INFRASTRUTTURE 2021: LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Ecco le principali modifiche al Codice della Strada adottate con il Decreto Infrastrutture 2021:

– introduzione degli ‘stalli rosa’ dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a 2 anni;

– facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico;

– rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato. Per esempio sono raddoppiate le multe per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità e la nuova sanzione sarà compresa tra 168 e 672 euro (attualmente è da 87 a 344 euro). Multe più care sono previste anche per chi sosta illegittimamente nelle aree perdonali urbane.

– previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all’interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato.

Invece i previsti interventi sulla micromobilità (si parla di casco obbligatorio o di patente e assicurazione per guidare i monopattini elettrici) saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.

DECRETO INFRASTRUTTURE 2021: ALTRI PROVVEDIMENTI

Oltre alle modifiche al Codice della Strada il Decreto Infrastrutture 2021 prevede interventi per tutte le tipologie di trasporto. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell’andamento della pandemia di Covid-19 e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, il testo del provvedimento dispone che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi, anche per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle linee guida recentemente emanate. Inoltre, allo scopo di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un’attività di ricognizione e censimento da parte del MIMS delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione sarà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti.