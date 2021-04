Costo Multe in Germania: dal 2021 aumentano fino al doppio

Aumenta il costo delle multe in Germania dal 2021: chi guida oltre il limite di velocità in città e fuori città dovrà pagare una sanzione più alta

Il costo delle multe in Germania 2021 sarà notevolmente diverso, con l’approvazione dell’ordinanza tra Stati e Ministero federale dei trasporti. Commettere un’infrazione in Germania comporterà anche per gli italiani all’estero il pagamento di multe più costose fino al +100% di quanto si pagava in precedenza. Ecco quali sono le infrazioni a cui fare più attenzione e l’importo delle multe che sarà applicato in Germania dal 2021.

MULTE IN GERMANIA: L’AUMENTO DAL 2021

Come riporta l’Automobile Club Tedesco, entro la fine del 2021, entrano in vigore nuovi importi per multe stradali. La novità più rilevante riguarda l’importo delle multe per eccesso di velocità in ambito urbano e fuori città. In Germania infatti per quanto i limiti autostradali siano più permissivi, pullulano anche i rilevatori di velocità della Polizia fissi o mobili e anche nascosti nelle auto-civetta. Mentre non ci dovrebbero essere variazioni per il periodo di sospensione della patente, come sanzione accessoria che scatta in base all’entità della violazione. In particolare, da 31 km/h in più rispetto al limite di velocità. Salta invece la sospensione della patente in città per il superamento di 21 km/h oltre il limite.

COSTO MULTE GERMANIA 2021 PER LIMITE VELOCITA’ IN CITTA’

Le multe in Germania e il relativo costo dal 2021 saranno leggermente più alte rispetto a quelle irrogate su strade extraurbane. C’è da considerare anche il fatto che non è prevista la sospensione della patente per guidatori stranieri. Quindi potrebbe essere applicato il doppio degli importi riportati qui sotto, relativamente all’eccesso di velocità, ma anche alle altre infrazioni del Codice stradale tedesco. Ecco quanto si pagherà in più per una multa in Germania in base alla velocità superiore al limite in città:

– Fino a 10 km/h: passa da 15 a 30 euro;

– 11 – 15 km/h: passa da 25 a 50 euro;

– 16 – 20 km/h: passa da 35 a 70 euro;

– 21 – 25 km/h: passa da 80 a 115 euro;

– 26 – 30 km/h: passa da 100 a 180 euro;

– 31 – 40 km/h: passa da 160 a 260 euro;

– 41 – 50 km/h: passa da 200 a 400 euro;

– 51 – 60 km/h: passa da 280 a 560 euro;

– 61 – 70 km/h: passa da 480 a 700 euro;

– Oltre 70 km/h: passa da 680 a 800 euro;

COSTO MULTE GERMANIA 2021 PER LIMITE VELOCITA’ FUORI CITTA’

Fuori città saranno applicati degli importi alle multe meno severi rispetto al contesto urbano, inoltre – spiega l’ADAC – è stata abolita la sospensione patente per il superamento del limite di velocità fino a 26 km/h in più nelle zone rurali. Mentre le multe in Germania per eccesso di velocità oltre il limite su strade extraurbane sono:

– Fino a 10 km/h: passa da 10 a 20 euro;

– 11 – 15 km/h: passa da 20 a 40 euro;

– 16 – 20 km/h: passa da 30 a 60 euro;

– 21 – 25 km/h: passa da 70 a 100 euro;

– 26 – 30 km/h: passa da 80 a 150 euro;

– 31 – 40 km/h: passa da 120 a 200 euro;

– 41 – 50 km/h: passa da 160 a 320 euro;

– 51 – 60 km/h: passa da 240 a 480 euro;

– 61 – 70 km/h: passa da 440 a 600 euro;

– Oltre 70 km/h: passa da 600 a 700 euro;