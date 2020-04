Parcheggiare l'auto ai tempi del Coronavirus: le strisce blu si pagano anche durante la quarantena oppure sono previste delle agevolazioni?

Un video condiviso qualche giorno fa da Le Iene, nel quale si vede un agente della polizia municipale di Acerra (Napoli) che multa le vetture sprovviste di grattino per la sosta nonostante l’isolamento che obbliga molte persone a rimanere in casa e a non prendere l’auto, ha richiamato l’attenzione su una questione molto importante ai tempi del Coronavirus: le strisce blu si pagano regolarmente anche nel periodo della quarantena?

CORONAVIRUS: LE STRISCE BLU SI PAGANO?

A livello nazionale non è stato disposto nulla, anche perché sono gli enti proprietari delle strade (fuori dai centri abitati) e i Comuni (nei centri abitati) a doversi occupare di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli a motore in base alle caratteristiche e alle necessità di ciascun territorio. Non a caso ci sono stati diversi Comuni che fin dall’inizio dell’emergenza sono intervenuti con apposite delibere per annullare o limitare il pagamento delle strisce blu e della sosta tariffata in generale, nonché per disattivare le zone a traffico limitato. Ma ci sono anche Comuni che non l’hanno fatto (come Acerra, ma non solo) e in questi sono ancora valide le norme pre-Coronavirus, quindi la sosta sulle strisce blu si paga. Per non incorrere in sanzioni si consiglia pertanto di informarsi sul sito istituzionale del proprio Comune, oppure contattando il comando della Polizia locale.

STRISCE BLU A ROMA: SI PAGANO DURANTE LA QUARANTENA?

Vediamo adesso come si sono organizzate le maggiori città italiane. A Roma fino al 3 maggio 2020 è sospeso il pagamento delle strisce blu su tutto il territorio comunale. Lo stop è previsto per tutti i posti auto, sia dei parcheggi di scambio (che manterranno il relativo presidio), sia delle zone oggetto della tariffazione della sosta su strada.

STRISCE BLU A MILANO SOSPESE PER IL CORONAVIRUS

A Milano sono sospese fino al termine dell’emergenza Coronavirus (per il momento al 3 maggio, scadenza prorogabile) tutte le regole della sosta sulle strisce blu e gialle, negli spazi riservati ai mercati comunali scoperti e per il divieto di sosta per pulizia strade. Pertanto chiunque può sostare liberamente e gratuitamente.

STRISCE BLU A TORINO SOSPESE FINO AL 3 MAGGIO 2020

Prosegue fino al 3 maggio 2020 la sospensione della della sosta a pagamento a raso nella città di Torino. Dal provvedimento sono esclusi i parcheggi ‘automatizzati’ (a barriera). E quelli in struttura gestiti dalla GTT (l’azienda del trasporto pubblico locale) che continueranno a essere a pagamento.

STRISCE BLU A VERONA: PARCHEGGIO GRATIS SENZA LIMITI DI TEMPO

Anche a Verona si applica fino al 3 maggio la gratuità e la sosta senza limiti di tempo su tutti gli stalli blu e a disco orario. Disposta inoltre la sosta gratuita al parcheggio Centro per agevolare i cittadini che si recano in città per lavoro durante l’emergenza Covid-19. Il parcheggio Centro dispone di 420 posti auto su due livelli e 48 stalli per bus turistici.

STRISCE BLU A BOLOGNA: SOSTA LIBERA IN TUTTA LA CITTÀ

La Giunta comunale di Bologna ha approvato un provvedimento che dispone la sospensione del pagamento e del controllo della sosta in tutte le aree della città soggette a tariffazione. Il provvedimento è in vigore dal 24 marzo al 3 maggio 2020. Che è l’attuale termine fissato dalla Presidenza del Consiglio per i decreti legati al contenimento della diffusione del Coronavirus.

STRISCE BLU A NAPOLI: GRATIS SOLO PER ALCUNE CATEGORIE

A Napoli dal 19 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è consentita la sosta libera e gratuita nelle aree di sosta a pagamento senza custodia nei settori per residenti, su tutto il territorio cittadino, a favore di alcune categorie. Tutte le figure sanitarie iscritte all’Ordine dei Medici, degli Infermieri, psicologi, e dei Farmacisti, dei veterinari e gli operatori sanitari; giornalisti in qualità di operatori dell’informazione; amministratori nello svolgimento delle funzioni pubbliche; agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine; operatori sociali, pubblici e privati, riconosciuti dal Comune di Napoli; volontari impegnati nelle attività di distribuzione pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora e agli indigenti; dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l’assicurazione dell’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà comunale; categorie di soggetti impegnati in attività connesse all’emergenza; dipendenti del Comune di Napoli e LSU che utilizzano il mezzo privato; ulteriori categorie di lavoratori, qualora operanti presso attività produttive non soggette a chiusura. Importante: l’autorizzazione alla sosta libera sulle strisce blu a Napoli viene concessa solo dopo l’invio per email all’indirizzo infoautorizzazioni@anm.it di apposita autocertificazione in cui riportare la categoria di esenzione e il numero di targa del veicolo utilizzato.

STRISCE BLU A BARI: SOSTA LIBERA

Nell’ambito delle disposizioni emanate per contenere l’emergenza Coronavirus, a Bari è stata prorogata al 3 maggio 2020 l’ordinanza che sospende il pagamento del tagliando della sosta delle auto nelle aree delimitate dalle strisce blu. Il provvedimento NON riguarda le aree di parcheggio custodite e i park&ride.

STRISCE BLU A PALERMO: PAGAMENTO SOSPESO FINO AL 3 MAGGIO

Confermata a Palermo la sospensione fino al 3 maggio 2020 del pagamento della sosta tariffata nelle cosiddette strisce blu, nonché della ZTL Centrale diurna e notturna.