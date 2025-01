Codice della Strada: dove va collocato il telefono in auto?

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto modifiche significative riguardanti l’uso del cellulare durante la guida, con l’obiettivo primario di ridurre le distrazioni al volante e aumentare la sicurezza stradale. La normativa si propone di trovare un equilibrio tra la necessità di rimanere connessi e l’importanza di guidare in modo responsabile, stabilendo in modo chiaro quali comportamenti sono consentiti e quali sono vietati. Inoltre, stabilisce in quale modo, e in quale posizione, deve essere riposto l’apparecchio telefonico dentro alla macchina. Vediamo.

TELEFONO IN AUTO: DOVE COLLOCARLO IN MODO CORRETTO

Sempre ponendo la sicurezza al primo posto, il telefono cellulare o più propriamente uno smartphone moderno, deve essere posizionato dentro all’abitacolo di una vettura in un modo ben specifico, in modo da rispettare il Codice della Strada:

Il telefono deve essere fissato su un supporto stabile, come le bocchette dell’aria, e non tenuto in mano.

Di conseguenza è possibile farne uso, in determinate circostanze, che possono essere:

ascoltare musica tramite app come Spotify, Apple Music, o Amazon Music;

tramite app come Spotify, Apple Music, o Amazon Music; utilizzare app di navigazione come Google Maps o Waze;

come Google Maps o Waze; ascoltare podcast o audiolibri tramite piattaforme come Audible o Spotify;

tramite piattaforme come Audible o Spotify; effettuare chiamate in vivavoce tramite Bluetooth;

tramite Bluetooth; ascoltare video su YouTube , a patto che non richiedano interazioni continue;

, a patto che non richiedano interazioni continue; rispondere a una chiamata o attivare un comando vocale con un tocco rapido sullo schermo, se non causa distrazioni;

con un tocco rapido sullo schermo, se non causa distrazioni; premere un’icona o un tasto, poiché considerate azioni che non impongono un periodo di distrazione significativo.

In poche parole, l’uso del cellulare per attività come parlare o ascoltare musica è consentito, a condizione che il dispositivo non sia tenuto in mano durante la guida o durante una sosta temporanea, come ad esempio al semaforo. L’importante è che il conducente mantenga sempre il controllo del veicolo e l’attenzione sulla strada. L’uso dello smartphone è consentito solo se non compromette queste condizioni di sicurezza, ad esempio attraverso dispositivi a viva voce o supporti che permettano l’interazione senza distrazioni.

TELEFONO IN AUTO: QUANDO È VIETATO ESPLICITAMENTE

Il Codice della Strada vieta esplicitamente diverse azioni che implicano l’uso del cellulare durante la guida, considerate altamente pericolose. In particolare, è vietato:

tenere il cellulare in mano mentre l’auto è in movimento;

mentre l’auto è in movimento; scrivere messaggi o navigare sui social durante la guida;

durante la guida; effettuare azioni che distolgano l’attenzione dalla strada per un periodo prolungato;

L’articolo 173 del Codice della Strada punta a prevenire due comportamenti pericolosi: l’utilizzo di una mano per tenere un dispositivo che limiti il controllo del veicolo e la distrazione dello sguardo dalla strada.

SANZIONI PER USO IMPROPRIO DEL TELEFONO IN AUTO

Le multe, secondo il nuovo Codice della Strada, per l’uso improprio del telefono alla guida sono severe e includono:

una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro .

. La perdita di 5 punti sulla patente.

sulla patente. la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima infrazione.

In caso di recidiva entro due anni, le sanzioni aumentano:

L’ammenda varia da 350 a 1.400 euro ;

; La sospensione della patente varia da 1 a 3 mesi ;

; La perdita dei punti della patente è di 10 punti.

SOSPENSIONE BREVE DELLE PATENTE: QUANDO SCATTA PER USO IMPROPRIO DEL TELEFONO

Il nuovo Codice della Strada introduce anche la “sospensione breve della patente“, applicata automaticamente dagli agenti di Polizia se il conducente che ha un punteggio inferiore a 20 punti a causa di precedenti infrazioni, fa un uso improprio del telefono alla guida. La durata della sospensione varia in base al punteggio residuo:

7 giorni per chi ha un punteggio da 10 a 19 punti;

per chi ha un punteggio da 10 a 19 punti; 15 giorni per chi ha un punteggio da 1 a 9 punti.

In caso di incidente stradale causato dall’uso del cellulare, anche senza coinvolgimento di terzi, i giorni di sospensione raddoppiano:

14 giorni per chi ha un punteggio da 10 a 19 punti;

per chi ha un punteggio da 10 a 19 punti; 30 giorni per chi ha un punteggio da 1 a 9 punti.

Il nuovo Codice della Strada enfatizza la responsabilità del conducente nell’uso del cellulare durante la guida. Le nuove norme, più severe, mirano a scoraggiare comportamenti pericolosi e promuovere una cultura della sicurezza stradale. È essenziale che gli automobilisti comprendano appieno le nuove disposizioni e adattino il proprio comportamento alla guida, evitando l’uso improprio del cellulare e concentrandosi sulla sicurezza propria e degli altri utenti della strada.