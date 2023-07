Clacson auto: quando si può usare senza rischiare una multa

Il clacson auto è uno strumento essenziale per la sicurezza stradale e viene utilizzato come segnalatore acustico in situazioni di necessità. Ma è molto frequente incrociare conducenti che lo utilizzano anche per esprimere frustrazione o nervosismo nelle condizioni di traffico. L’utilizzo scorretto del clacson può creare disturbo alla quiete pubblica ed essere considerato un comportamento antisociale. In linea generale, l’uso del clacson è consentito solo in situazioni di emergenza o quando è necessario avvisare altri conducenti di un pericolo imminente. Ad esempio, è lecito utilizzare il clacson per evitare una collisione, per avvisare un pedone che sta attraversando la strada in modo imprudente o per segnalare un ostacolo improvviso. D’altra parte, l’uso del clacson per manifestare nervosismo, sfogare la propria frustrazione o semplicemente per fare rumore in situazioni di traffico normale è considerato un abuso e può comportare sanzioni e multe. Esaminiamo tutti i dettagli.

L’USO DEL CLACSON AUTO SECONDO IL CODICE DELLA STRADA

Secondo il Codice della strada, il clacson auto, noto anche come dispositivo di segnalazione acustica, serve per avvisare gli altri automobilisti o i pedoni di un pericolo imminente. Questa funzione è fondamentale per prevenire incidenti, come avvisare un conducente che sta invadendo un incrocio senza notare la presenza di un veicolo in arrivo. Per intenderci, il clacson non deve essere utilizzato per incoraggiare altri conducenti a guidare più velocemente o come forma di espressione di frustrazione. Lo scopo principale è garantire la sicurezza stradale e prevenire potenziali situazioni pericolose. Il Codice della strada specifica che il clacson deve essere utilizzato con la massima moderazione e solo quando è strettamente necessario per fini di sicurezza. Dopodiché la segnalazione acustica deve essere breve e mirata, senza eccedere in durata o intensità.

QUANDO SUONARE IL CLACSON AUTO SENZA RISCHIARE UNA MULTA

Il Codice della strada permette l’utilizzo del clacson auto, noto come dispositivo di segnalazione acustica, al di fuori dei centri abitati quando le condizioni ambientali o del traffico richiedono l’avviso di un potenziale pericolo al fine di evitare incidenti. Ad esempio, il clacson può essere impiegato durante un sorpasso se il conducente davanti non è consapevole della manovra in corso. Può essere utilizzato prima di affrontare una curva in una strada stretta di montagna, dove l’altro veicolo in arrivo potrebbe non essere in grado di vedere l’automobile in avvicinamento. Il CdS suggerisce che, sempre al di fuori dei centri abitati, il clacson auto sia sostituito dalle luci abbaglianti durante le ore notturne per evitare rumori inutili che potrebbero causare fastidio. Le luci, utilizzate con brevi intermittenze, possono essere altrettanto efficaci nel catturare l’attenzione degli altri conducenti per segnalare una situazione di pericolo.

DOVE NON SI PUÒ INVECE USARE IL CLACSON?

Di base, all’interno dei centri abitati, il suono del clacson auto è vietato, a meno che non sussista una reale e immediata situazione di pericolo. L’utilizzo del clacson per salutare un amico, segnalare l’arrivo a un appuntamento o in altre circostanze non di emergenza potrebbe comportare sanzioni. In teoria è vietato suonare il clacson durante celebrazioni o festeggiamenti come caroselli per festeggiare le vittorie sportive o nelle sfilate di macchine che seguono l’auto degli sposi. In queste occasioni eccezionali, si tende generalmente a essere più tolleranti. Esistono poi aree specifiche dove è assolutamente vietato utilizzare il dispositivo di segnalazione acustica. Come nei pressi di ospedali o residenze sanitarie per anziani. Ma chi sta trasportando una persona ferita o gravemente malata verso una struttura sanitaria è esentato dal rispetto di questo divieto.

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI USA IL CLACSON QUANDO È VIETATO

L’utilizzo inappropriato del clacson auto, in violazione delle disposizioni del Codice della strada, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie significative. Secondo la normativa vigente, chi suona il clacson quando e dove non è consentito può essere punito con una sanzione che varia da 42 a 173 euro. L’utilizzo del clacson auto in situazioni non di pericolo non comporta ovviamente l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come la decurtazione dei punti dalla patente o la sua sospensione. In ogni caso, l’abuso del clacson può essere punito solo con una sanzione amministrativa pecuniaria, senza ulteriori conseguenze sulla licenza di guida.