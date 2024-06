Cinture di sicurezza posteriori: il 18% di europei non le allaccia

Il recente studio condotto dall’Autorità Irlandese per la Sicurezza Stradale (RSA) ha rivelato dati preoccupanti riguardo all’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli automobilisti e passeggeri in Irlanda e nel resto d’Europa. L’indagine, parte del sondaggio ESRA3, ha coinvolto 39 paesi nel 2023, raccogliendo informazioni da oltre 37.000 utenti della strada, inclusi 901 partecipanti irlandesi.

USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA IN EUROPA

Secondo i risultati del sondaggio nel progetto ESRA3, un automobilista su dieci (10%) in Irlanda ha ammesso di aver guidato senza allacciare la cintura di sicurezza almeno una volta negli ultimi 30 giorni. La situazione non migliora per i passeggeri dei sedili anteriori, con un tasso di non utilizzo equivalente. Ancora più allarmante è il comportamento dei passeggeri dei sedili posteriori, con uno su cinque (18%) che ha dichiarato di non aver indossato la cintura di sicurezza durante i viaggi.

CONSEGUENZE DEL MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

L’analisi dei dati sulle collisioni effettuata dalla RSA mostra che il 22% degli occupanti di automobili deceduti tra il 2019 e il 2023 in Irlanda non indossavano la cintura di sicurezza al momento dell’incidente. Inoltre, il 7% degli automobilisti gravemente feriti nello stesso periodo non era allacciato. Questi dati sottolineano l’importanza cruciale della cintura di sicurezza come misura di protezione fondamentale.

USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA IN EUROPA

La ricerca condotta nel periodo settembre-ottobre 2023 ha rivelato un calo significativo nel tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza in Irlanda. Per i conducenti, si è registrata una diminuzione del 4% rispetto al 2022, scendendo dal 99% al 95%. Anche i passeggeri dei sedili anteriori hanno mostrato una riduzione del 5%, passando dal 99% al 94%. Al contrario, i passeggeri dei sedili posteriori hanno visto un leggero aumento del 2%, dal 93% al 95%, sebbene la conformità resti inferiore (92%) nelle aree rurali.

“Chiediamo ai conducenti di dare l’esempio indossando la propria cintura di sicurezza e chiedendo ai passeggeri di allacciarsi anche la propria. Indossare la cintura di sicurezza può fare la differenza tra sopravvivere o meno a una collisione: sono comprovati salvavita. Proteggono sia chi le indossa, sia le altre persone a bordo del veicolo, in quanto una persona senza cintura può urtare e ferire gravemente altre persone in caso di collisione. È allarmante vedere questo calo di utilizzo. È un rischio enorme non indossarla, sia che il viaggio sia breve o lungo, o richieda più fermate”, ha commentato Sam Waide, amministratore delegato della RSA.