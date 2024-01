Catene da neve su asfalto, si può guidare? Cosa dice la legge

Se sei un automobilista che si trova a guidare su un tratto di strada con catene da neve montate su asfalto sgombro da neve, potresti chiederti se è legale e sicuro farlo. In questo articolo, esamineremo attentamente la questione, fornendo informazioni chiare sul corretto utilizzo delle catene da neve su strada, cosa dice la legge italiana a riguardo e quali sono i limiti di resistenza e durata delle catene da neve sotto stress.

L’UTILIZZO DELLE CATENE DA NEVE SU STRADE ASCIUTTE

Durante l’inverno molti automobilisti possono trovarsi a percorrere un tratto di strada soggetta all’obbligo di catene da neve a bordo o altri mezzi antisdrucciolevoli (calze da neve, pneumatici invernali o quattro stagioni) da utilizzare in caso di fenomeni nevosi in atto. Dopo aver chiarito in questa guida i consigli sulla scelta tra pneumatici invernali e catene da neve con un test comparativo, vediamo come comportarsi alla guida dell’auto con catene montate sulle ruote dove la neve non c’è.

La prima cosa da tenere a mente è che le catene da neve sono progettate e omologate principalmente per condizioni nevose e ghiacciate. Tuttavia, ci sono situazioni in cui potrebbe essere legittimo e più sicuro utilizzarle anche su asfalto. Molte situazioni possono richiedere l’uso delle catene da neve anche su strade non completamente coperte di neve o ghiaccio, come ad esempio un tunnel, una strada piena di tornanti e salite dove non è possibile fermarsi e smontare le catene in sicurezza.

UTILIZZO DELLE CATENE DA NEVE ALLA GUIDA IN ITALIA

L’uso delle catene da neve può essere richiesto da Comuni, Gestori ed Enti proprietari solo su strade soggette a ordinanze specifiche, secondo la direttiva 1580/2013 del Ministero delle Infrastrutture. È importante essere consapevoli di queste normative e rispettarle per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale. Riguardo alle catene da neve in particolare bisogna ricordare alcune prescrizioni in particolare:

limite di velocità di 50 km/h con catene da neve , o inferiore in base ai segnali stradali;

, o inferiore in base ai segnali stradali; utilizzare catene da neve omologate secondo le norme “ UNI 11313 ” o “ Ö-norm V-5117 ” e adatte alla misura degli pneumatici. Gli stessi simboli si possono trovare anche sulle calze da neve ufficialmente riconosciute in Italia come equivalenti alle catene da neve;

secondo le norme “ ” o “ ” e adatte alla misura degli pneumatici. Gli stessi simboli si possono trovare anche sulle calze da neve ufficialmente riconosciute in Italia come equivalenti alle catene da neve; installare le catene da neve sulle ruote motrici o in assenza di indicazioni specifiche del Costruttore per SUV e 4×4, preferire le ruote anteriori per avere la massima direzionalità;

MONTARE IN ANTICIPO LE CATENE DA NEVE O GUIDARE SU ASFALTO PULITO

Installare in anticipo le catene da neve o continuare a guidare con le catene anche se l’asfalto è stato pulito, non è il massimo del comfort per i passeggeri. In assenza di particolari limiti del Costruttore dell’auto (verificare attentamente il libretto di utilizzo), non ci sono impedimenti o rischi. A chiarirlo è anche ANIMA (l’Associazione Nazionale dell’Industria Meccanica varia ed Affine) che chiarisce “Una catena omologata percorre oltre 120 km su strada asfaltata asciutta senza rompersi. Se le catene sono omologate possono essere mantenute montate anche per percorrere lunghi tratti di strada non innevati senza rischi di rottura.”