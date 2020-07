Autovelox Polizia: dove saranno i controlli fino al 2 agosto

Ecco dove si concentreranno i controlli della Polizia Stradale, l’elenco delle postazioni fisse e su quali tratte saranno utilizzati gli autovelox mobili fino al 2 agosto 2020

Non bisogna certo sapere dove sono gli autovelox della Polizia per premere sull’acceleratore, ma avere un’idea sulle tratte con le postazioni autovelox aiuta a evitare multe. Ecco la mappa dei controlli sulla velocità della Polizia fino al 2 agosto 2020.

I WEEKEND DA BOLLNO ROSSO E I CONTROLLI DELLA POLIZIA

La settimana a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2020 aprirà la stagione estiva degli esodi vacanzieri e quindi c’è da aspettarsi una maggiore attività della Polizia. Oltre alla mappa dei Tutor, alcuni attivi altri da attivare, la Polizia ha comunicato dove ci saranno i controlli con le postazioni autovelox. Il calendario che intercorre dal 27 luglio al 2 agosto 2020 intercetta proprio il primo weekend delle previsioni del traffico più calde. I giorni in cui è atteso un aumento del traffico in autostrada:

– venerdì 31 luglio 2020, dal pomeriggio in poi;

– sabato 1 agosto 2020, nelle ore pomeridiane;

– domenica 2 agosto 2020, nelle ore mattutine.

GLI AUTOVELOX FISSI DELLA POLIZIA SU STRADE E AUTOSTRADE

Con l’aumento del traffico è prevedibile che anche i controlli sulla velocità della Polizia saranno più numerosi. Ad anticiparlo è proprio la Polizia di Stato che, come di consueto, ha pubblicato la mappa delle tratte dove saranno effettuali i controlli con autovelox. Lo scopo non è sicuramente quello d’invitare gli automobilisti a rallentare esclusivamente su un tratto di strada, ma di guidare con prudenza sapendo che la Polizia vigilerà su strade statali e autostrade. Gli autovelox fissi della Polizia in autostrada secondo l’ultimo aggiornamento di marzo 2020 sono in:

Piemonte

– T4 Traforo del Frejus (Interno galleria FRANCIA ITALIA – Bardonecchia)

– A55 Tangenziale Nord (08+250 verso Nord – Collegno)

– A55 Tangenziale Sud (15+680 verso Sud – Nichelino)

Veneto

– A4 Torino – Trieste 423+850 Ovest Noventa di Piave

– A4 Torino – Trieste 417+900 Ovest Meolo

– A4 Torino – Trieste 406+950 Est Quarto d’Altino

– A4 Torino – Trieste 417+350 Est Meolo

Toscana

– A1 Milano – Napoli 305+500 Nord Bagno a Ripoli FI

– A1 Milano – Napoli 362+500 Sud Civitella in Val di Chiana

– A11 Firenze – Pisa Nord 35,500 Ovest Serravalle Pistoiese

– A12 Livorno – Rosignano 196+500 Nord Rosignano Marittimo

– A12 Livorno – Rosignano 200+500 Sud Rosignano Marittimo

– A15 Parma – La Spezia 53+000 Nord Berceto

Marche

– A14 Bologna – Taranto 154+060 Sud Pesaro

– A14 Bologna – Taranto 254+340 Nord Potenza Picena

– A14 Bologna – Taranto 290+540 Nord Campofilone

– RA 11 Ascoli – Mare 03+800 Est Ascoli Piceno

Campania

– RA 2 Avellino – Salerno 17+015 Sud Montoro

Umbria

– RA 6 Raccordo Autostradale Bettolle – Perugia 57+050 Est Perugia

Puglia

– A14 Bologna – Taranto 683+397 Sud Bitritto

– A14 Bologna – Taranto 689+715 Nord Sannicandro di Bari.

DOVE SARANNO GLI AUTOVELOX MOBILI DELLA POLIZIA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Mentre per i controlli della velocità con autovelox Mobili dal 27 luglio al 2 agosto 2020, si possono consultare le tratte in dettaglio per regione ai link sotto:

Controlli Autovelox Polizia in Abruzzo

Controlli Autovelox Polizia in Basilicata

Controlli Autovelox Polizia in Calabria

Controlli Autovelox Polizia in Campania

Controlli Autovelox Polizia in Emilia

Controlli Autovelox Polizia in Friuli

Controlli Autovelox Polizia in Lazio

Controlli Autovelox Polizia in Liguria

Controlli Autovelox Polizia in Lombardia

Controlli Autovelox Polizia in Marche

Controlli Autovelox Polizia in Molise

Controlli Autovelox Polizia in Piemonte

Controlli Autovelox Polizia in Puglia

Controlli Autovelox Polizia in Sardegna

Controlli Autovelox Polizia in Sicilia

Controlli Autovelox Polizia in Toscana

Controlli Autovelox Polizia in Trentino

Controlli Autovelox Polizia in Umbria

Controlli Autovelox Polizia in Valle d’Aosta

Controlli Autovelox Polizia in Veneto.