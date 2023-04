Autostrade: il primo Safety Point Polizia Stradale in Area di Servizio

Autostrade ha inaugurato il primo Safety Point della Polizia Stradale nell’area di servizio Casilina Est. E’ solo il primo di una serie di spazi dedicati alla sicurezza dei viaggiatori in autostrada previsti nel piano delle installazione in altre aree centrali sulla rete.

AUTOSTRADE E POLIZIA STRADALE INAUGURANO IL PRIMO SAFETY PONT SULLA A1

Il Safety Point nell’area di servizio Casilina est (A1 Cassino) è il primo di una serie di spazi dedicati alla divulgazione e alla condivisione di temi legati alla sicurezza su strada. La collaborazione tra Autostrade e la Polizia Stradale continuerà a promuovere comportamenti di guida corretti anche presso questi Point dedicati. “Il Safety Point è uno spazio condiviso che non solo consentirà ai viaggiatori di mettersi in contatto direttamente con gli agenti della Polizia stradale – spiega la Presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri – ma che intende inoltre richiamare tutti gli automobilisti al rispetto del codice della strada e sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale”.

SAFETY POINT POLIZIA SULLE AUTOSTRADE: A COSA SERVONO

Questo spazio ospita un totem multimediale che, attraverso un nuovo software e il potenziamento della rete IP Aspi, permetterà il collegamento in video-chiamata con la Polizia e la consultazione di materiali audio-video sulla sicurezza stradale. Il totem è connesso con la Polizia Stradale tramite i tablet, messi a disposizione da Aspi, che verranno utilizzati dagli operatori della Polizia, per ricevere le videochiamate dei viaggiatori, e garantire quindi la continuità del servizio tutti i giorni con assistenza h24.

DOVE SARANNO I PROSSIMI SAFETY POINT DELLA POLIZIA STRADALE

Il “Safety Point” in area di servizio è una sperimentazione che mira a essere replicata in altri punti strategici della rete autostradale. Il piano proseguirà con l’apertura, entro quest’anno, di altri 3 corner nelle aree di servizio di:

San Pelagio est (A13 – Padova);

Secchia Ovest (A1 – Modena);

La Pioppa Ovest (A14 – Bologna).

“La collaborazione fra Aspi e la Polizia stradale ha una lunga storia alle spalle – afferma l’Amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi – che siamo orgogliosi di portare avanti attraverso una nuova iniziativa radicata sul territorio e vicina alle persone.