Auto storiche: nel nuovo CdS una norma per frenare gli abusi

Dalle auto storiche un danno erariale di almeno 30 milioni di euro l’anno per ‘abuso di storicità‘? Se lo chiede la Camera arbitrale internazionale e se lo chiede anche la politica, visto l’emendamento al disegno di legge di riforma del Codice della Strada, presentato dal deputato PD Barbagallo, che punta a portare sotto il tetto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure, i requisiti e la titolarità per il riconoscimento della caratteristica di auto storica, oggi affidati a enti certificatori privati.

AUTO STORICHE: I VANTAGGI DEL CERTIFICATO DI STORICITÀ

Attualmente, infatti, per l’art. 60 comma 4 del CdS “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI“. Il successivo comma 5 ricorda inoltre che i veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento di attuazione del CdS.

In pratica, come spiega il Sole 24 Ore, per ottenere il certificato di storicità di un veicolo è sufficiente presentare una domanda sostanzialmente autocertificata a uno dei cinque enti riconosciuti pagando una quota dagli stessi stabilita, con relativa trascrizione sul libretto di circolazione del veicolo. Avere la certificazione di auto o moto storica non è affatto banale perché porta diversi vantaggi soprattutto di tipo fiscale, come l’esenzione del bollo auto dopo soli 20 anni (totale in alcune Regioni, per esempio in Lombardia, parziale in altre) e delle tasse inerenti le transazioni (Ipt su tutte), oltre che riduzioni sul costo delle polizze assicurative.

CERTIFICATO DI STORICITÀ DA ENTI PRIVATI? I DUBBI DELLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

Tuttavia, secondo la Camera arbitrale internazionale, affidare il rilascio di una certificazione così importante (potendo decidere chi può non pagare il bollo e altre tasse legate al veicolo) a “semplici amatori di federazioni private senza una formazione né titolo” e non a professionisti è un’anomalia che rischia di apportare un grave danno erariale. Questo alla luce delle tante liti giudiziarie promosse dinanzi alla stessa Camera arbitrale dai vari proprietari di veicoli storici ma anche da alcuni enti contro l’ASI, l’Automotoclub storico italiano, uno degli enti (il più importante) riconosciuti dall’articolo 60 del Codice della strada tra quelli autorizzati a rilasciare il certificato di storicità.

La soluzione per la Camera arbitrale internazionale, alla quale fanno capo oltre 1.300 tra arbitri e periti e che dal 2022 ha costituito una specifica area competente in arbitrati per le controversie sui veicoli d’epoca, sarebbe quella di trasferire le competenze alla Motorizzazione Civile, a cui oggi viene solamente comunicato il rilascio della certificazione, che insieme all’ACI avrebbe gli strumenti per verificare la storicità delle vetture e se proprio tutte possono godere di benefici. Secondo i dati della stessa Motorizzazione, a fine 2022 i veicoli con più di 20 anni erano 16.146.684 (poco più del 28% del parco circolante) e quelli con la certificazione storica 148.882. Considerando una media di 300 euro a bollo per quasi 150.000 vetture e per 10 anni (l’esenzione va infatti dai 20 ai 29 anni di età del veicolo, poi dal 30° diventa automatica), il danno erariale in caso di abusi sarebbe in effetti importante.

CERTIFICATO AUTO STORICHE DIVENTA DI COMPETENZA DEL MIT? SPUNTA L’EMENDAMENTO

La pensa alla stessa maniera il deputato Anthony Barbagallo del Partito Democratico, che durante l’esame in Assemblea del Ddl sul nuovo Codice della Strada ha presentato un emendamento per regolare il rilascio dei certificati di storicità. Sempre secondo il Sole 24 Ore, la proposta dell’On. Barbagallo da un lato punta ad allargare il novero degli enti certificatori, aggiungendo tre sigle alle attuali cinque: Ferrari classiche, Aci-Storico e Storico nazionale AAVS (associazione triestina specializzata in auto d’inizio secolo scorso). Ma dall’altro mira a portare sotto il controllo del MIT procedure, requisiti e titolarità per il riconoscimento della caratteristica di auto e moto storica. Ovviamente non è detto che questo emendamento venga approvato, tra l’altro il deputato proponente fa parte dell’opposizione, ma il dibattito è aperto.

Anche perché secondo fonti ACI i veicoli con vantaggio fiscale da ‘storicità’ sono 553 mila ma di questi solo il 20% sarebbe coerente con l’esenzione, pensata per auto ‘da esibizione’ con poche uscite l’anno e pochissimi km da percorrere, mentre l’80% del parco certificato ‘storico’ oggi risulterebbe usato per assolvere alle normali funzioni da mezzi di trasporto, perfino come veicoli commerciali. Il danno erariale da ‘abuso di storicità’, tra bollo e altre tasse eluse, per il Sole 24 Ore si aggirerebbe sui 30 milioni di euro l’anno. Un dato destinato peraltro a salire considerando che il parco circolante diventa sempre più anziano.