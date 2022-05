SicurAUTO.it presenta il suo report ad Autopromotec Sabato 28, ore 10:30

Grazie alla collaborazione di Confartigianato, SicurAUTO.it presenterà il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori”

SicurAUTO.it sarà nuovamente ad Autopromotec 2022, la Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell’Aftermarket Automobilistico che si svolgerà presso la Fiera di Bologna dal 25 al 28 maggio. L’evento biennale è un’occasione per gli addetti ai lavori di toccare con mano nuove tecnologie ma anche conoscere i prossimi trend su digitalizzazione, elettrificazione e connettività nel mondo della riparazione auto. Proprio su questi temi si sviluppano gli oltre 40 approfondimenti che compongono il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori” realizzato da SicurAUTO.it con il supporto dei nostri sponsor LKQ RHIAG, Arval e Repower e che sarà presentato ad Autopromotec 2022.

QUANDO E DOVE PRESENTEREMO IL REPORT

SicurAUTO.it presenterà il report in anteprima all’intero del convegno di Confartigianato intitolato: “Quali scenari, prospettive e opportunità si profilano per l’autoriparazione del domani?” previsto per sabato 28 maggio alle ore 10.30, presso la Futurmotive Arena (Pad. 22) della Fiera Autopromotec 2022. L’evento, come è noto, rappresenta una prestigiosa vetrina per promuovere le innovazioni nel campo dell’automotive e costituisce per l’Aftermarket un appuntamento immancabile di estrema rilevanza sul piano dei contenuti e della visibilità, quale occasione per generare nuove opportunità di crescita e competitività per tutto il settore dalla riparazione e manutenzione auto.

Il convegno sarà focalizzato sui cambiamenti in atto nell’automotive e sui nuovi scenari ed opportunità che si prospettano per il comparto dell’autoriparazione. Occasione ideale per presentare il nostro report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori” che sarà consultabile online su SicurAUTO.it nei momenti successivi al convegno e arricchito con originali infografiche sulle differenze di manutenzione ordinaria tra 25 vetture elettriche, ibride e tradizionali, nonché dati e analisi inediti grazie alla collaborazione di società leader del settore automotive, tra cui: Europ Assistance, Unipol Sai, McKinsey, Deloitte, GiPA, Axa Partners Italia, Generali, Allianz, CARUSO e Cobat. Lo studio, inoltre, si arricchisce di interviste esclusive che hanno visto gli esperti di ANFIA, ADIRA, AICA / EGEA, CLEPA, FIGIEFA, FIA, ACEA E AIRC / FEDERCARROZZIERI, rispondere alle nostre domande sui trend e le sfide più significative che l’industria automotive sta già affrontando e si ritroverà a fronteggiare nei prossimi anni con la crescente diffusione delle auto connesse ed elettrificate.

Il Convegno vedrà gli interventi di:

– Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it che presenterà il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori”;

– Davide Servadei, Presidente Confartigianato Imprese Emilia-Romagna;

– Amilcare Renzi, Segretario Confartigianato Imprese Emilia-Romagna;

– Alessandro Angelone, Presidente Confartigianato Autoriparazione;

– Giuseppe Pace, Presidente Confartigianato Carrozzieri;

– Vincenzo Ciliberti, Presidente Confartigianato ANARA;

– Il dibattito verrà moderato dal Giornalista di Sky Sport, Davide Camicioli.

Vi aspettiamo numerosi!