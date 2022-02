Sanremo 2022: sicurezza stradale calpestata da pubblicità Costa Crociere

Lo spot andato in onda a Sanremo 2022 testimonia che in Italia incombe uno scarso senso di rischi e sicurezza stradale

Verrebbe da dire che a Sanremo 2022 la pubblicità della Costa Crociere ha stonato terribilmente con la sicurezza stradale, ma c’è davvero poco da scherzare con quanto è successo. Mentre i gossip montano sugli scivoloni dei cantanti e dei VIP al Teatro Ariston, siamo saltati letteralmente dalla sedia vedendo la pubblicità di Costa Crociere andata in onda di fronte a milioni di italiani. Non solo la clip diseducativa distrugge in 15 secondi anni di sensibilizzazione sul trasporto sicuro dei bambini in auto e il rispetto delle regole.

UNA VACANZA SICURA INIZIA DA CASA, NON COME NELLO SPOT DI SANREMO

Il video Costa Crociere prodotto per Sanremo 2022, ha provato a raccontare attraverso i video amatoriali dei suoi viaggiatori cosa prova chi va in vacanza con Costa. Come sottolinea su Linkedin anche Sandro Vedovi, Risk Manager, lo spot di Leo “ha distrutto anni di campagne di educazione stradale sull’uso dei seggiolini per il trasporto dei bambini in auto”. Nei primi 15 secondi del video andato in onda durante lo spettacolo, si vede un bambino sul sedile posteriore tenuto in braccio da un adulto, a sua volta senza cintura di sicurezza. Una scena che testimonia come la mancanza di rispetto delle regole sul trasporto sicuro dei bambini in auto, non sia un problema di pochi. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i bambini dai 5 ai 14 anni (fonte Istat) e senza seggiolino auto aumenta 7 volte il rischio di morte. Un rischio purtroppo ancora sottovalutato, non solo dai genitori. O forse le pubblicità non vengono approvate prima di andare in onda?

CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI AUTO: SIAMO MESSI MALE IN ITALIA

Ci chiediamo, e se lo chiede anche Vedovi, come uno spot del genere possa andare in onda con la serena approvazione del marketing Costa Crociere, del Comitato etico RAI, etc, considerando le impietose statistiche sull’utilizzo della cintura di sicurezza e del seggiolino auto in Italia. Ve le ricordiamo noi, riportando i dati emersi da un’indagine tra il 2015 e il 2017 in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità (progetto Ulisse):

– Occupanti anteriori indossano la cintura nel 67% delle osservazioni reali su strada (media nazionale). Al Sud si scende al 36,3%;

– Cinture di sicurezza posteriori allacciate, in media nel 31% dei casi. Al Nord, il 20%, mentre al Sud meno di 1 persona su 10;

– Utilizzo del seggiolino auto per bambini: 65% Nord, 42% Centro, 22% al Sud;

Questi dati impietosi e reali dovrebbero far riflettere sul rischio di mandare in onda un video del genere e ci stupisce anche che non sia stato censurato dagli organi di vigilanza sulle Comunicazioni.

COSA PUO’ MAI SUCCEDERE SENZA CINTURE E SEGGIOLINI? ECCO!

Poiché il rischio spesso è impalpabile finché non si verifica una tragedia, vogliamo mostrarvi cosa può succedere quando un bambino viaggia nel seggiolino montato male o addirittura sulle gambe dei genitori. Le immagini che seguono potrebbero risultare forti alle persone più sensibili ma utili anche smuovere le coscienze e rafforzare quel senso di responsabilità alla guida che spesso manca. Inoltre vi invitiamo a qualche riflessione. A cosa serve acquistare l’auto più sicura nei crash test (realizzati con manichini che indossano le cinture di sicurezza!) se poi si sceglie di affidare la propria vita (e quella dei passeggeri, di cui il conducente è responsabile) al fato? A cosa serve essere genitori premurosi a casa se poi in auto non vi preoccupate della sicurezza dei vostri figli? Rifletteteci su, dopo aver visto i video di seguito!