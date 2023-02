Musica per la sicurezza stradale: torna In Questa Banda di Ladri

La musica può essere uno straordinario mezzo per abbattere stereotipi, tabù e dare spazio a temi importanti come la sicurezza stradale, di cui non è semplice parlare a tutti. Forse non sempre chi ascolta è preparato a recepire il messaggio. Anche da questo presupposto è nato un progetto di cui vi abbiamo già parlato e che è pronto a ripartire con il Tour “Che fantastica storia è la vita” 2023 da Ponte di Legno (Brescia). Ecco di cosa si tratta e come supportare la musica per la prevenzione e la sicurezza stradale.

RIPARTE IL TOUR DELLA COVER BAND CHE PARLA DI SICUREZZA STRADALE CON LA MUSICA

Il network SicurAUTO.it e SicurMOTO.it ha confermato il suo supporto come media partner del progetto musicale Che fantastica storia è la vita 2023 della cover band Venditti “In Questa Banda di Ladri”. Un format tutto nuovo che porta tra la gente temi spesso scomodi a cui si cerca di sfuggire finché non ci toccano da vicino. A raccontarcelo è Angelo Sarro, Vice Commissario di Polizia Locale a Vicenza e Responsabile del Progetto per la Prevenzione e Sicurezza stradale a Sostegno dei Familiari e Vittime della Strada. “Ho la passione per l’organizzazione di eventi. Sono un Vice Commissario di Polizia Locale a Vicenza e, vista la mia doppia veste di poliziotto e cantante, sono anni che sto cercando di unire l’utile al dilettevole per la Prevenzione e Sicurezza Stradale. Organizzo Concerti in cui si parla di questa importante tematica con esperti e con testimonianze di familiari di vittime della strada che, ricordando i propri cari, raccontano con emozione le loro storie”.

LE DATE 2023 DEL TOUR CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA

Il Tour Che Fantastica Storia è la Vita 2023 partirà dalla meravigliosa cornice di Ponte di Legno e seguirà le altre tappe degli eventi. Di seguito le prime due date dei concerti. Seguite la pagina Facebook In Questa Banda di Ladri per essere aggiornati sulle successive tappe.

Sabato 25 Febbraio presso il “Palazzetto dello Sport” a Ponte di Legno (BS)

presso il “Palazzetto dello Sport” a (BS) Sabato 29 Aprile ini Piazza a Sandrigo (VI).

PUOI SUPPORTARE IL PROGETTO CON UNA DONAZIONE

“Sbatto sempre contro muri enormi perché tutti parlano delle tragedie che avvengono ogni giorno sulle strade ma poi nessuno fa niente per la prevenzione e la sicurezza delle persone. Quindi, oltre agli eventi già organizzati o in via di definizione, ho deciso di promuovere una raccolta fondi per le spese che servono nell’organizzazione di tappe e concerti in tutta Italia e nelle scuole dove ci sono difficoltà a reperire fondi. Il mio scopo è quello di cercare di raggiungere quante più persone possibili soprattutto tra i giovani”.