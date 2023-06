Milano, betoniera uccide altra ciclista: a quando il divieto annunciato?

A Milano una betoniera ha ucciso, involontariamente si intende, un’altra ciclista, in questo caso una donna di 60 anni che stava pedalando in piazza Durante. Si tratta della sesta vittima di mezzi pesanti a Milano da inizio anno (quattro ciclisti e due pedoni), un dato che deve far riflettere sulla pericolosità dei camion che circolano specialmente nelle ore diurne, a maggior ragione considerando l’altissima diffusione di biciclette nel capoluogo lombardo. Una situazione di estremo rischio che peraltro al Comune conoscono benissimo, tanto che a maggio il Consiglio ha approvato un ODG che invita la Giunta Sala ad adottare tutte le misure possibili per impedire nuovi incidenti causati dall’angolo cieco dei mezzi pesanti.

Il documento, a firma del consigliere di maggioranza Marco Mazzei, chiede in particolare che l’accesso all’Area B di Milano sia consentito solo ai mezzi pesanti dotati degli appositi sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco, limitando l’accesso agli altri alle sole ore notturne, dalle 22 alle 6. Un provvedimento in linea con le norme UE che prevedono l’obbligo dei sistemi ADAS, inclusi quelli per risolvere il problema dell’angolo cieco di autocarri, furgoni e autobus, sui veicoli nuovi immatricolati dal 6 luglio 2024.

Ovviamente la delibera di accoglimento dell’ODG da parte della Giunta milanese richiede tempi tecnici piuttosto lunghi (valutabili in circa un anno), tenendo conto che gli autocarri e le betoniere che circolano a Milano sono centinaia e che l’installazione dei sensori prevede un costo non indifferente (non a caso l’ODG valutava la possibilità di prevedere degli incentivi). Né si può risolvere la questione con un divieto tout court che di fatto bloccherebbe gran parte dei cantieri che ci sono a Milano, come ha ammesso lo stesso consigliere Mazzei rispondendo su Twitter alla domanda di un cittadino.

Le betoniere servono anche per costruire gli ospedali (vedi Policlinico) o le metropolitane (vedi M4). E purtroppo alcuni mezzi, come appunto le betoniere, non possono circolare solo di notte, a meno di non rivoluzionare i cantieri. Quindi la soluzione è nella tecnologia. — Marco Mazzei (@marmaz) June 22, 2023

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DEI MEZZI PESANTI NELLE CITTÀ

Allo stesso tempo le istituzioni (non solo a Milano ma dappertutto) devono comunque darsi una svegliata per evitare ulteriori vittime tra gli utenti deboli della strada. Come per esempio hanno fatto a Londra dove sono state rese obbligatorie le barriere antitrascinamento ai lati dei mezzi pesanti, e dove hanno limitato l’accesso in città ai soli mezzi dotati di sistemi di sicurezza per ciclisti e pedoni. L’uso della tecnologia è in effetti fondamentale. Uno studio condotto alcuni mesi fa dal gruppo MOVING (MObility and Vehicle Innovation Group) dell’Università degli Studi di Firenze, grazie al finanziamento dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, ha dimostrato che se tutti i mezzi pesanti già in circolazione adottassero i sistemi ADAS retrofit (ricordiamo che l’obbligo UE del 2024 riguarderà esclusivamente i veicoli nuovi e non sarà retroattivo) in Italia si ridurrebbe la mortalità su strada di oltre 200 vite all’anno.

Chiariamo che nessuno vuole demonizzare i camion e, più in generale, la movimentazione delle merci su strada, che rappresenta un servizio essenziale per i commerci e per la comunità. È però innegabile che a causa della loro mole e anche per l’elevata percorrenza chilometrica, questi mezzi impongono ogni anno un costo molto alto in termini di mortalità e feriti e gravi. Per questo meritano una particolare attenzione a livello di sicurezza e regolamenti.

MEZZI PESANTI: IN ARRIVO UN NUOVO PROTOCOLLO EURO NCAP

Infatti, assai opportunamente, Euro NCAP ha annunciato di recente l’introduzione di un nuovo protocollo di valutazione della sicurezza per i mezzi pesanti. Si baserà su un approccio innovativo rispetto ai crash test delle auto e terrà conto del reale impiego per cui sono concepiti i veicoli commerciali. Si tratta di un intervento necessario visto che nei prossimi anni la crescita della popolazione e i cambiamenti del tenore di vita faranno aumentare la richiesta di merci trasportate, che triplicherà nel 2050 rispetto ai livelli del 2015, con un effetto sull’impiego degli autocarri.

CONSIGLI PER EVITARE GLI ANGOLI CIECHI DEI MEZZI PESANTI

Chiudiamo con qualche consiglio per evitare di finire nell’angolo cieco di un mezzo pesante, circostanza che, come abbiamo visto, può rivelarsi estremamente pericolosa o perfino fatale.

Sebbene si presuma che i conducenti di camion, autocarri e betoniere abbiano una visuale migliore della strada perché sono più alti da terra e hanno specchietti più grandi, in realtà le maggiori dimensioni dei mezzi comportano punti ciechi più grandi. Sapere dove si trovano gli angoli ciechi dei camion è dunque fondamentale per proteggersi durante la circolazione.